Datos Clave Tremenda opción: Será titular en la visita de Boca Juniors contra Instituto Largo tiempo: Hace más de un mes no entraba desde el arranque Bien considerado: El técnico Rodolfo Arruabarrena lo ha elogiado y si juega bien puede ganarse un puesto

Carlos Palacios tendrá una oportunidad única en Boca Juniors: el chileno será titular en el duelo contra Instituto en Córdoba, a jugarse este viernes por la Fecha 12 del Torneo de Clausura de la Primera División de Argentina.

Hace más de un mes que Palacios no juega desde el arranque en la escuadra xeneize, por lo que es una opción que no debe ser desaprovechada, justo cuando el futbolista ha sido elogiado por el director técnico Rodolfo Arruabarrena.

¿Por qué Carlos Palacios será titular en Boca Juniors?

Carlos Palacios será titular porque Arruabarrena guardará a algunas figuras para el compromiso de la próxima semana ante Vasco da Gama, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026, en La Bombonera.

De todas formas, la opción es muy buena, ya que una buena actuación de la Joya puede aumentar su consideración para el DT e, incluso, lo puede llevar a tener un papel importante contra los brasileños.

¿Williams Alarcón jugará contra Instituto?

Williams Alarcón también verá acción desde el arranque en la visita de Boca Juniors contra Instituto, por lo que habrá pleno de chilenos en este compromiso.

La oncena probable de Boca será: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa; Enner Valencia.

Los elogios del DT de Boca Juniors para Carlos Palacios

El técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, destacó en los últimos días a Carlos Palacios, señalando que está “con la flechita para arriba”, haciendo una analogía con los videojuegos de fútbol, en los que esa es la señal cuando un jugador está en buena forma física y futbolística.

Ha sido un semestre en el que Palacios se ha vuelto a convencer de que está para Boca: en un inicio trascendió que estaba incómodo y que tenía ganas de volver a Colo Colo, aunque finalmente decidió quedarse a pelearla y le ha resultado, jugando cada vez mejor.

¿Cuándo y a qué hora juegan Instituto vs Boca?

Boca Juniors será forastero frente a Instituto este viernes a las 19:30 horas de Chile en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba.

Para ver este compromiso debes sintonizar la señal de cable de ESPN 5 o los streaming de Disney + Premium y Fanatiz.