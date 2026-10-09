César Pérez volvió a destacar en el fútbol argentino: el volante chileno de Defensa y Justicia recuperó este viernes su lugar en el once titular y lo celebró con un golazo ante Unión de Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El jugador que estuvo en La Roja en la reciente fecha FIFA regreso con todo al Halcón de Varela y sigue demostrando su gran nivel en una exigente liga.

El golazo de César Pérez en Defensa y Justicia ante Unión de Santa Fe

La conquista llegó a los 45′, apenas dos minutos después del 1-0 de Juan Gutiérrez, en una ráfaga que dejó groggy al Tatengue en su propia casa.

Y el autor del primer tanto fue, además, el socio de la jugada: tras una pared con Gutiérrez, el nacional quedó de frente al arco y definió de primera intención para batir al portero local. Fue el 2-0 parcial para el elenco de Florencio Varela.

¡OTRO GOLAZO PARA DAR OTRO GOLPE EN SANTA FE! Pared con Juan Gutiérrez y gol de César Pérez para que en una ráfaga Defensa se ponga 2-0 vs. Unión.



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El regreso de César Pérez tras la gira de La Roja

El tanto tiene un valor extra por el camino que viene recorriendo el mediocampista. Pérez fue uno de los convocados por Nicolás Córdova para la gira de La Roja por Norteamérica, que incluyó los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, este último disputado el martes 6 de octubre en Los Ángeles.

Su presencia en esa nómina no era un trámite. En septiembre de 2025, el volante sufrió la rotura del ligamento cruzado precisamente estando a disposición de la Selección Chilena, lo que lo dejó fuera de las canchas por varios meses y le costó el puesto que había conquistado en Defensa y Justicia.

Desde entonces, el formado en Chile fue recuperando terreno en el plantel que dirige Julio Vaccari, y este viernes volvió a la titularidad para responder con un golazo.