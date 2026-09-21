Datos Clave ¡Atentos Pulgar y Maripán!: Brasil aprobó una disminución progresiva de extranjeros en sus equipos de cara a 2030 Así se desarrollará el proyecto: Actualmente son nueve para cada partido y bajará a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco en 2030 ¿Problema para los chilenos?: A Pulgar parece no afectarle porque es figura en Flamengo, pero Maripán recién llegó y ha recibido cuestionamientos

Erick Pulgar y Guillermo Maripán quedaron en alerta luego de que los clubes de la Serie A y la Serie B de Brasil aprobaran este lunes una reducción gradual del límite de extranjeros en el Brasileirão, medida propuesta por la CBF que comenzará a regir desde 2027.

Actualmente, los equipos pueden citar hasta nueve extranjeros por partido, cifra que bajará a ocho el próximo año y seguirá cayendo hasta llegar a solo cinco en 2030, por lo que los clubes de ambos chilenos tendrán que hacer una limpieza en sus planteles.

El riesgo para Erick Pulgar y Guillermo Maripán con el nuevo límite de extranjeros

Tanto Flamengo como Internacional tienen actualmente diez extranjeros en sus planteles profesionales, es decir, ya superan el cupo de ocho que regirá en 2027 y están el doble por sobre el tope de cinco que se aplicará en 2030.

En el caso del Mengão, Erick Pulgar comparte camarín con extranjeros de alto calibre como Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata y Saúl Ñíguez, por lo que la pelea por los cupos será feroz en el elenco carioca. De todas maneras, el chileno es una de las figuras de su equipo, por lo que es poco probable que se vea muy afectado por este problema.

Guillermo Maripán, en tanto, disputa esos lugares en el Colorado con otros nueve jugadores de fuera de Brasil, entre ellos el arquero uruguayo Sergio Rochet, el defensa ecuatoriano Félix Torres y los argentinos Gabriel Mercado y Alexandro Bernabei, este último compañero de línea en la zaga.

Así será el nuevo límite de extranjeros en el Brasileirão

La reducción de extranjeros en el Brasileirão será de un jugador por temporada: ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y cinco en 2030, el mismo tope que tenía el fútbol brasileño hasta 2022.

La CBF justificó la decisión con un estudio que muestra que los extranjeros mayores de 23 años pasaron de tener el 7,8% de los minutos del campeonato en 2020 a un 25% en 2026, mientras que los brasileños Sub 23 cayeron del 28,3% al 11,5%.

Además, los clubes deberán inscribir un mínimo de jugadores Sub 23 en su lista de 50 futbolistas: serán 20 en 2027 y la cifra subirá hasta 25 en 2030.