Datos Clave Problema físico: Junior Firpo regresó lesionado y quedó como baja para el duelo ante Osasuna. Mayor desgaste: Facundo Bernal recorrió cerca de 25.000 kilómetros con Uruguay y recién volverá a Sevilla el jueves. Cargas dispares: Fidalgo, Lo Celso, Valentín Gómez, Parrott y Abde regresan con distintos niveles de minutos y viajes.

El Real Betis vuelve a la competencia de LaLiga este domingo 11 de octubre frente a Osasuna, pero Manuel Pellegrini enfrenta un problema que se a vuelto habitual después de cada fecha FIFA: sus jugadores internacionales vuelven con cargas físicas muy diferentes. Algunos acumularon miles de kilómetros y minutos, mientras otros apenas pudieron participar.

Uno de los casos que más preocupa al técnico chileno es el de Facundo Bernal. El mediocampista recorrió cerca de 25.000 kilómetros durante la gira de Uruguay por Japón, Corea del Sur e India, con diferencias horarias de hasta siete horas respecto de Sevilla. Aunque apenas disputó unos 40 minutos, su regreso está previsto recién para el jueves, dejando poco margen de recuperación antes del partido.

¿Qué jugador preocupa más a Pellegrini?

El desgaste también alcanza a Álvaro Fidalgo, quien disputó los cuatro amistosos de México y acumuló cerca de 190 minutos. Además, regresará desde Los Ángeles, en un viaje superior a los 9.000 kilómetros, por lo que Pellegrini deberá evaluar su condición antes de definir el equipo que se medirá ante el Osasuna.

En una situación diferente aparecen Giovani Lo Celso y Valentín Gómez. Ambos recorrieron alrededor de 20.000 kilómetros con Argentina, pero tuvieron una participación reducida: Lo Celso jugó los últimos minutos ante Benín y Gómez sumó cerca de nueve minutos frente a Bolivia.

Junior Firpo, la baja que complica al Betis

El problema más concreto para Pellegrini es Junior Firpo. El lateral disputó 169 minutos con República Dominicana, y en el partido abandonó apenas diez minutos después de ingresar, debido a molestias físicas. Los exámenes realizados en Sevilla confirmaron una lesión muscular en el aductor izquierdo.

El complejo panorama para el “Ingeniero” se completa con Troy Parrott, quien regresó tras sumar 318 minutos y cuatro goles con Irlanda, además de Abde, con unos 160 minutos y un gol para Marruecos.

Así las cosas, Pellegrini deberá tratar con delicadeza a parte de un plantel que vuelve de la fecha FIFA con cargas muy dispares y, en el caso de Firpo, con una baja confirmada para enfrentar a Osasuna.