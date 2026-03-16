El histórico delantero de la Selección Chilena Marcelo Salas dedicó un emotivo mensaje tras conocerse el fallecimiento del reconocido relator argentino Marcelo Araujo, voz que narró varios de sus goles en River Plate.

A través de sus redes sociales, el ex Universidad de Chile recordó al narrador que acompañó algunos de los momentos más importantes de su carrera en el fútbol argentino.

¿Quién fue Marcelo Araujo, el relator que narró los goles de Marcelo Salas?

El mundo del fútbol sudamericano despidió este lunes a Marcelo Araujo, histórico relator argentino que falleció a los 78 años.

Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, fue una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en Argentina durante las décadas de los 90 y los 2000, período en el que relató importantes campañas del fútbol sudamericano.

Su voz estuvo presente en varios de los momentos más recordados de Marcelo Salas durante su paso por River Plate, cuando el delantero chileno se transformó en una de las figuras del club millonario.

¿Qué mensaje publicó Marcelo Salas tras la muerte de Marcelo Araujo?

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del relator, Marcelo Salas utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de despedida.

“Descansa en paz, querido Marcelo. Gracias por tan lindos relatos y recuerdos imborrables”, escribió el exdelantero de Universidad de Chile, River Plate, Lazio y la selección chilena.

El mensaje generó múltiples reacciones entre hinchas y seguidores del fútbol sudamericano, quienes recordaron los relatos que acompañaron algunos de los goles más recordados del “Matador”.

La historia que subió Marcelo Salas a su Instagram / Photosport

El llamativo apodo que Marcelo Araujo le puso a Marcelo Salas

Durante su etapa en Argentina, Marcelo Salas fue protagonista de numerosos goles con River Plate, los cuales fueron narrados por Marcelo Araujo en transmisiones televisivas.

Fue el propio relator quien popularizó el recordado apodo “Shileno”, una forma particular de pronunciar “chileno” que quedó asociada a los relatos de los goles del delantero nacional.

Ese apodo se transformó con el tiempo en una marca reconocible entre los hinchas del club argentino y los seguidores del fútbol sudamericano.