Este lunes, una noticia conmovedora llegó desde Buenos Aires y sacudió las redes sociales en Chile. Marcelo Araujo, el hombre que transformó el relato deportivo en un espectáculo televisivo sin precedentes, falleció a los 78 años en el Hospital Italiano. Aunque para el continente siempre será la voz que narró con un frenesí inigualable las hazañas de River Plate, para los chilenos será siempre el cómplice que elevó la explosión de un joven Marcelo Salas a un estatus celestial.

La partida de Araujo no es solo el adiós a un comunicador, sino el cierre de una era dorada del fútbol sudamericano. Desde aquel icónico “Salas y River campeón” en 1996 hasta el momento exacto en que lo bautizó ante todo el mundo como el “Fenómeno”, el relator fue el arquitecto sonoro de las noches de gloria del ídolo nacional en el Monumental de Núñez, dejando una huella que el tiempo no ha podido borrar.

¿Quién fue Marcelo Araujo y por qué marcó época en el fútbol?

Nacido en Villa Crespo el 12 de junio de 1947 bajo el nombre de Lázaro Jaime Zilberman, Araujo fue el rostro y la voz de Fútbol de Primera, el programa que dominó la televisión argentina entre 1989 y 2004. Junto a Enrique Macaya Márquez, formó una dupla legendaria que instaló frases en la memoria colectiva como el recordado “¿Estoy crazy, Macaya?”. Su estilo apasionado e innovador ayudó a moldear la forma en que el fútbol se cuenta hoy en la televisión moderna.

¿Cómo fue el relato de Marcelo Araujo en los goles de Marcelo Salas?

La conexión entre Araujo y el “Matador” fue inmediata. En diciembre de 1996, cuando Salas anotó los dos goles ante Vélez que le dieron el título a River, Araujo inmortalizó la frase: “Viene para Marcelo Salas. Señores: Salas y River campeón, Salas y River campeón”. Meses más tarde, en la Supercopa de 1997, el relator quedaría maravillado con el talento del chileno y lo bautizaría para siempre: “Señoras y señores: este es el Fenómeno, Fenómeno, golazo”. El propio Araujo confesaba que Salas “ayudaba al periodista a enaltecerlo” por su calidad.

¿De qué murió el relator argentino Marcelo Araujo?

El histórico narrador se encontraba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires debido a complicaciones de salud que lo aquejaban desde hace algunos años. Aunque la familia ha mantenido reserva sobre los detalles específicos, su deceso se confirmó este lunes 16 de marzo de 2026, generando una ola de reacciones entre colegas de toda Sudamérica que reconocen en él a una referencia absoluta del periodismo deportivo.

Araujo no solo relató goles; construyó mitos. Su carrera, que también lo llevó a integrar el equipo de Fútbol para Todos a partir de 2009, estuvo siempre ligada a los momentos más vibrantes del deporte rey. Para el hincha chileno, su voz es sinónimo de los resúmenes del domingo por la noche y de esa etapa gloriosa donde Marcelo Salas dominaba el continente.

Hoy, mientras el periodismo trasandino llora a uno de sus hijos ilustres, en Chile se le recuerda con gratitud. Araujo entendió antes que nadie que el “Matador” no era un delantero más, sino un jugador extraordinario que merecía una épica a la altura de su zurda. Su voz descansa ahora, pero sus gritos seguirán retumbando cada vez que un video en redes sociales nos devuelva la magia del “Fenómeno” de Temuco.

En resumen

Marcelo Araujo falleció a los 78 años; su nombre real era Lázaro Jaime Zilberman.

falleció a los 78 años; su nombre real era Lázaro Jaime Zilberman. Fue la voz principal de Fútbol de Primera y la dupla histórica de Macaya Márquez.

y la dupla histórica de Macaya Márquez. Inmortalizó la frase “Salas y River campeón” en el título de 1996.

en el título de 1996. Bautizó a Marcelo Salas como “El Fenómeno” tras sus golazos en Argentina.

tras sus golazos en Argentina. Su estilo revolucionó la forma de transmitir fútbol en toda Sudamérica.

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