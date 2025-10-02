Chile ha sufrido con las lesiones en el Mundial Sub 20: los desgarros de Emiliano Ramos y Matías Pérez dejaron a La Roja con apenas 19 jugadores para lo que resta de la cita planetaria.

No obstante, hay más problemas, dado que hay un nuevo lesionado que le provoca un dolor de cabeza al entrenador Nicolás Córdova.

❌ El nuevo lesionado que afecta a Chile en el Mundial Sub 20

Se trata de Nicolás Suárez. Y en realidad no es tan nuevo, ya que hace algunos días el central de Colo Colo presentó problemas físicos que incluso lo sacaron del duelo ante Japón.

El defensa está en duda para el vital compromiso ante Egipto, lo que viene a complicar aún más el armado de la zaga.

📅 ¿Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 20?

Chile juega este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas ante Egipto en el estadio Nacional por la Fecha 3 del Grupo A en el Mundial Sub 20.

📅 Fecha: Viernes 3 de octubre

⏱️ Hora: 20:00 horas

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

