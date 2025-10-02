Chile ha tenido un rendimiento irregular en el Mundial Sub 20: La Roja le ganó con lo justo a Nueva Zelanda y perdió con Japón, generando críticas por su nivel de juego y por la propuesta de Nicolás Córdova.

Es por esto que el DT de la Selección Chilena se molestó y lo expresó en conferencia de prensa, dejando un durísimo mensaje para todos los que cuestionan la idea de juego del Equipo de Todos.

😡🗣️ Nicolás Córdova respondió con todo ante las críticas a Chile en el Mundial Sub 20

En conferencia de prensa, Nicolás Córdova se mostró en desacuerdo con los que dicen que Chile no juega “a nada”: “No me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo”.

A continuación vino la frase que generará debate en la opinión pública futbolera: “No ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta… eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen porqué saber, porque no son expertos”.

Tratar de inexperta a la prensa es algo que ya hizo hace pocos meses Ricardo Gareca. De igual forma, en este caso Córdova tuvo que lidiar con comentarios que ninguneaban su idea de juego, la que si bien no ha generado grandes resultados en el torneo ni tampoco gusta en los hinchas, al menos sí se ve trabajo y una forma de juego.

🇨🇱🇪🇬 Nicolás Córdova palpitó el duelo de Chile vs Egipto

En relación al duelo de Chile vs Egipto, Nicolás Córdova señaló: “(El elenco africano) Es un equipo súper físico, que ha mostrado falencias en la última línea. Obviamente, va a ser un partido de Mundial, muy apretado. No sabemos qué partido nos van a presentar”.

Además, volvió a darle una vuelta a la caída por 2-0 ante Japón: “Competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. La evaluación la encuentro injusta, sé que nuestro trabajo es a largo plazo”.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Egipto?

Chile enfrenta a Egipto este viernes a las 20:00 horas en el estadio Nacional. La Roja tiene por obligación ganar para instalarse en los octavos de final del Mundial Sub 20.

El empate complica su situación, ya que depende de otros resultados para ser uno de los mejores terceros.

📅 Fecha: Viernes 3 de octubre

⏱️ Hora: 20:00 horas

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

🔗 Para seguir la participación de Chile en el Mundial Sub 20 debes acceder a Al Aire Libre.