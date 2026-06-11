Corea del Sur y Chequia se enfrentan este jueves 11 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Akron de Guadalajara, por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026. Es el segundo encuentro del día en el grupo de los anfitriones: mientras México abría el torneo en el Azteca, el duelo entre surcoreanos y checos promete ser una de las sorpresas de la primera jornada. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

El partido tiene un ingrediente histórico imposible de ignorar: Chequia regresa a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia, la más larga en la historia reciente del fútbol europeo para una selección de ese calibre. Del otro lado, Corea del Sur disputa su undécima Copa del Mundo consecutiva, récord absoluto entre los equipos asiáticos.

Corea del Sur vs Chequia, minuto a minuto

La previa del Corea del Sur vs Chequia

El gran nombre del partido es Son Heung-min. El capitán surcoreano, con 140 internacionalidades y máximo goleador histórico de su selección, llega a su cuarto Mundial en plenitud física a los 33 años, luego de una temporada sobresaliente en el LAFC de la MLS donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de la liga. El técnico Hong Myung-bo apostará por un sistema 4-2-3-1 con Lee Kang-in y Hwang Hee-chan flanqueando al capitán en la línea de tres detrás de un pivote de referencia. La dupla de mediocampo Hwang In-beom y Paik Seung-ho será clave para cerrar los espacios y filtrar el juego hacia Son.

Chequia, por su parte, llega con la presión del retornado pero también con el arma más peligrosa del grupo: Patrik Schick. El delantero del Bayer Leverkusen —25 goles en 52 partidos con la selección— fue el gran artífice de la clasificación checa al Mundial, marcando en el repechaje europeo cuando su país más lo necesitaba. El técnico Miroslav Koubek plantea un esquema 3-5-2 con Tomáš Souček como motor del mediocampo y Vladimír Coufal como carrilero derecho de proyección ofensiva. El duelo entre la solidez defensiva checa —3 líneas compactas, transición rápida— y el desequilibrio individual surcoreano en las bandas definirá el resultado.

En el historial entre ambos, jamás se han enfrentado en una Copa del Mundo, aunque en el único amistoso reciente —junio de 2016— Corea del Sur venció 2-1 en Praga. Las casas de apuestas dan una ligera ventaja al conjunto asiático, con la predicción más frecuente apuntando a un 1-0 para Corea del Sur.

Formaciones de Corea del Sur vs Chequia

Probable formación de Corea del Sur (4-2-3-1):

Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Lee Tae-seok, Seol Young-woo; Hwang In-beom, Paik Seung-ho; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan; Son Heung-min

Probable formación de Chequia (3-5-2):

Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Michal Sadílek, David Jurásek; Patrik Schick, Ondřej Šulc

¿Dónde ver Corea del Sur vs Chequia en vivo?

El duelo entre Corea del Sur y Chequia se disputará este jueves 11 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Akron, Guadalajara. En Chile, el partido puede seguirse a través de DSports y DGO, y también en Paramount+. El árbitro designado por FIFA es el egipcio Amin Mohamed, con Mahmoud Ashour como VAR