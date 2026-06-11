Datos Clave Se filtra la tercera camiseta: La cuenta de Opeleak publicó en redes la posible tercera camiseta de la U. Las apuestas de Adidas: La marca internacional a creado equipaciones innovadoras para el club universitario, inspirandose en símbolos del equipo y en homenajes. Con el búho como emblema: En la camiseta filtrada, se muestra al animal simbólico del club en el fondo del pecho.

La temporada 2026 de Universidad de Chile tuvo un arranque movido, ya que el club azul tuvo cambios en su directiva, en el cuerpo técnico y hasta en sus camisetas, la que a diferencia de los años anteriores tuvo un diseño completamente diferente, ya que esta temporada Adidas arriesgó por incluir símbolos exclusivos del equipo en la primera y segunda equipación.

A pesar de los cuestionamientos por parte de la hinchada universitaria, el club arriesgó por tener detalles distintivos en sus dos camisetas. La local de color azul tiene sobre su base destellos rojos con la base del escudo institucional, en referencia al equipo del año 1996 que llegó a semifinales de Copa Libertadores al mando del difunto técnico, Miguel Ángel Russo.

Por otra parte, la casaca blanca de visitante se inspiró en detalles de las banderas azules y rojas por parte de la hinchada universitaria, además de que cuenta con el escudo oficial del club. A pesar de sus arriesgadas apuestas, estas no serían las únicas, ya que durante esta jornada se filtró una posible tercera casaca azul, que destaca por uno de los animales que identifican al equipo.

La tercera camiseta de la U de Chile

Durante esta jornada, la cuenta de redes sociales Opaleak publicó en sus redes sociales la que será la posible tercera camiseta de Universidad de Chile. En esta destaca el regreso del color rojo, un búho en la zona del pecho por sobre el color de la base y también que no contará con la insignia oficial del equipo, sino que solo tendrá la característica U en el pecho.

Cabe destacar que el año pasado Universidad de Chile contó con una camiseta roja, la cual estuvo plagada de críticas por su diseño distintivo. Además, en ese entonces la casaca roja era la segunda, mientras que la tercera equipación universitaria era de color amarillo fosforesente.