Datos Clave La bestia negra de Gago: Pintita se enfrentó dos veces ante su próximo rival por la Copa de la Liga. En ambos encuentros cayó por la cuenta mínima. El técnico azul adelanta el encuentro: En conferencia de presna, Gago planteó que la U buscará ser protagonista del duelo en búsqueda de los tres puntos. ¿Cuándo juega la U?: Los azules visitarán a La Calera este domingo 14 de junio. El duelo está pactado para las 15:00 horas.

Universidad de Chile debe sacudirse del golpe recibido en la Copa de la Liga 2026, donde fueron eliminados y quedaron terceros de grupo tras La Calera y Audax respectivamente. La escuadra dirigida por Fernando Gago tendrá la misión de afrontar cerrar de la mejor forma la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, ante un rival que ha vencido dos veces al técnico.

Se trata del recién mencionado, Unión La Calera. El club cementero se enfrentó dos veces ante Fernando Gago desde su arribo a los azules. El primer duelo fue en el debut de Pintita al mando de la U, donde ganaron por la cuenta mínima de vista en el Estadio Nacional. El segundo encuentro fue en el Estadio Nicolás Chahuán, que terminó en el mismo resultado. Ambos encuentros fueron por la Copa de la Liga 2026. Ante esta situación, Gago ha tomado cartas en el asunto, ya que los universitarios chocarán este fin de semana ante La Calera.

Gago busca revancha ante La Calera

Durante esta jornada, Fernando Gago se presentó en conferencia de prensa en la previa del duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera. El técnico azul fue consultado sobre su proyección del encuentro ante los Cementeros y cuál es su apreciación sobre las dos derrotas previas, donde no quiso dar muchas pistas de su planteamiento del próximo domingo.

“No puedo responder sobre el planteamiento, porque Martín Cicotello anotaría todo. Obviamente buscaremos situaciones de juego de la mano de la capacidad de los futbolistas que iniciarán. También queremos sacar provecho en materia ofensiva y analizar cómo nos dañan en situaciones defensivas. Intentaremos jugar con nuestra identidad y protagonismo sabiendo los riesgos que puede generar el rival”, señaló Gago en la previa al encuentro del próximo domingo.

Si bien Pintita no quiso dar pistas sobre el planteamiento que usará, tiene la idea de jugar el compromiso siendo protagonista, por lo que se espera un equipo ofensivo con la idea de romper su mala racha ante los Cementeros.

¿Cuándo juega U de Chile ante U La Calera?

Universidad de Chile se enfrentará ante Unión La Calera por la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Cementeros y Bullangueros se disputará este domingo 14 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.