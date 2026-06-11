Datos Clave Escuchará ofertas: U de Chile se abre a la salida de cualquier jugador Lucas Assadi y Franco Calderón: los apuntados a recibir ofertas Necesitan fichar: principalmente en el ataque

U de Chile tomó una importante determinación para el mercado de fichajes de invierno, el que será clave para saber si puede luchar por el titulo del Campeonato Nacional 2026. Esta decisión puede justamente ir en contra de este objetivo y está la posibilidad de que le desarmen el equipo a Fernando Gago.

Según dio a conocer el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, la dirigencia de Azul Azul decidió que escuchará ofertas por cualquier jugador en esta paralización de la Liga de Primera, por lo que dependerá de la conveniencia para ellos y para el jugador si es que aceptan.

¿Qué jugadores de U de Chile pueden recibir ofertas para irse?

Lucas Assadi es siempre el jugador que más opciones tiene de recibir ofertas en U de Chile, por el tremendo talento que demostró principalmente la temporada anterior, teniendo un bajón importante en este año en el que incluso ha perdido el puesto.

Por el momento no hay nada, aunque se espera que llegue algún ofrecimiento desde Malmö de Suecia. En todo caso, deben ser varios millones de dólares para que Assadi deje a la U.

Otro nombre que ha sonado que deje el club es Franco Calderón ante un supuesto interés de San Lorenzo de Gustavo Álvarez. No obstante, tampoco hay nada en este instante, así que se debe esperar para saber si se concreta un ofrecimiento.

¿Dónde necesita reforzarse U de Chile?

U de Chile debe buscar sí o sí un delantero para la segunda parte del Campeonato Nacional 2026: a principios de año llegaron Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, de los cuales solo ha respondido el primero, y principalmente en las últimas fechas.

Lucero ha convertido pocos goles y Rivero casi no jugó antes de lesionarse por varios meses, siendo una baja importante para Paqui Meneghini en un inicio y ahora para Fernando Gago.

Hay que ver si la U se “deshace” de algún extranjero como Felipe Salomoni o Lucas Romero, y ahí seguramente irían a buscar algún reemplazante en esa zona, no necesariamente foráneo.