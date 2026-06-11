Datos Clave Hinchas de Panamá: deben llenar el Registro Voluntario Consular Por seguridad: Para tenerlos identificados en caso de emergencia Cecilio Warterman y César Yanis: los únicos jugadores del futbol chileno en el Mundial 2026

Panamá está muy ilusionada con el Mundial 2026: el elenco centroamericano vivirá su segunda cita planetaria en su historia, pero en esta ocasión tiene mejor plantel que en Rusia 2018, por lo que tienen ilusión de, al menos, rescatar algún punto y porqué no de clasificar a dieciséisavos de final como mejor tercero.

Es por eso que los hinchas panameños están haciendo un gran esfuerzo y se espera que en un número cercano a 8.000 vayan a Estados Unidos a ver a su selección, que tiene entre sus nombres a los únicos dos jugadores que militan en el fútbol chileno y que están en la cita planetaria: Cecilio Waterman (U de Concepción) y César Yanis (Cobresal).

¿Qué exigencia deben cumplir los hinchas que quieran ver a Waterman al Mundial 2026?

Según dio a conocer la Cancillería de Panamá, los hinchas de ese país que quieran ir al Mundial 2026 deben completar el Registro Voluntario Consular antes de abandonar su nacionalidad camino a EE.UU, donde jugará los tres partidos de la fase de grupos.

La idea de este tramite es tener información de los viajeros para brindar asistencia y protección consular para poder asistirlos en casos de emergencias, accidentes o pérdidas de documentos, entre otras situaciones que se puedan presentar en la cita planetaria.

¿Cuándo juega Panamá en el Mundial 2026?

Panamá compone el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana y su debuta está agendado para el 17 de junio, la última jornada de la fecha inicial de la fase de grupos del Mundial 2026.