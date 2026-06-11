Datos Clave Fichaje bombástico: Real Madrid aseguró al portugues Bernardo Silva Llega por dos años: de la mano del nuevo técnico José Mourinho Debuta el 17 de junio: Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026

Real Madrid se “avivó” en el mercado de fichajes europeo y, mientras toda la atención está en el Mundial 2026, ficho a una de las figuras de la cita planetaria, con la que buscará recuperar su gran potencia y luchar nuevamente por los títulos de La Liga española y la Champions League.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, se trata de Bernardo Silva, jugador de Portugal que es una leyenda de Manchester City, y que debutará la próxima semana en la Copa del Mundo contra República Democrática del Congo. Se espera que el futbolista sea uno de los más destacados de este duelo y del torneo en general.

¿Cuándo llega Bernardo Silva a Real Madrid?

Bernardo Silva se incorporará a Real Madrid después del Mundial 2026: el jugador espera llegar a instancias finales de esta competición con la Selección Portuguesa y después tomarse un tiempo de vacaciones antes de volver a la exigencia con la camiseta merengue.

Su arribo tiene directa relación con el inminente anuncio de José Mourinho en la banca de la Casablanca, ya que el portugués probablemente quiere jugadores de su confianza y claramente su compatriota lo es, pese a que aún no lo ha dirigido en su carrera.

Además, es la primera “bomba” del presidente Florentino Pérez desde su reelección en el alto mando del elenco más campeón de Europa, luego del frustrado fichaje de Julián Álvarez, lo que además significo una polémica con Atlético de Madrid, que rechazo tajantemente una oferta de 150 millones de euros.

¿Cuándo juegan Bernardo Silva y Portugal en el Mundial 2026?

Portugal debuta el martes 17 de junio ante RD Congo en el Mundial 2026. Revisa todos sus partidos en la fase de grupos: