Datos Clave Garnero piensa en una posible suspensión: Los Cruzados jugarán la fecha 19 del Campeonato Nacional a dos días de la vuelta ante Estudiantes de La Plata. La razón de Garnero para reprogramar: “Ojalá se pueda reprogramar para el beneficio de los dos equipos chilenos”. ¿Cuándo juega Católica ante Estudiantes de La Plata?: Los Cruzados chocarán ante Estudiantes de La Plata el próximo 11 y 18 de agosto. La vuelta será en el Claro Arena.

La primera rueda de Universidad Católica es digna de admirar, ya que la escuadra universitaria se encuentra en octavos de final de Copa Libertadores y actualmente es escolta de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026. Los dirigidos por Daniel Garnero cosecharon un positivo primer semestre, por lo que el segundo estará lleno de retos y competencias.

Debido a que el calendario de los Cruzados contará con una gran cantidad de encuentros entre torneos continentales y los dos torneos nacionales (Campeonato y Copa Chile), ya están con sus ojos en las posibilidades de suspender algún encuentro. El técnico universitario, Daniel Garnero, reveló que ya se está gestionando aplazar un duelo para centrarse en sus próximos duelos por Libertadores.

El duelo de Católica que podría ser suspendido

Durante esta jornada, Daniel Garnero se reunió junto a los medios en conferencia de prensa, donde fue consultado sobre el calendario de Universidad Católica de cara al segundo semestre, más específicamente por la fecha 19, donde los Cruzados deben visitar a Coquimbo Unido.

El duelo entre Piratas y Cruzados está pactado para el 16 de agosto, y calza entre medio de la vuelta de Católica ante Estudiantes de La Plata, que se juega dos días después. Ante esta situación, Garnero fue consultado sobre la programación, ya que en nuestro fútbol está estipulado de que los equipos pueden jugar si tiene 72 horas de descanso post encuentro, las que no se cumplirían en este caso. Es por ello que el técnico de la Franja abrió la posibilidad de una posible suspensión.

“Se está hablando sobre el tema. Justo jugamos con Coquimbo en medio de la Copa Libertadores de los dos. Hay que encontrar fecha también, eso no es sencillo. Si es en beneficio y realmente podemos competir en la Copa sin tener que viajar previamente sería mejor. No nos garantiza un resultado, pero el plantel llegará mejor. Ojalá se encuentre fecha para poder postergar el encuentro para el beneficio de los dos equipos chilenos”, indicó Garnero, quien espera que se concrete la suspensión del partido entre Piratas y Cruzados.

Cabe destacar que ambas escuadras se encuentran en la fase de los 16 mejores del torneo continental. Católica chocará ante Estudiantes de La Plata y Coquimbo Unido ante Platense. Si bien ambos tienen un choque entre sí, se espera que este sea reprogramado para privilegiar la participación de las escuadras chilenas en la Copa Libertadores 2026.