Datos Clave Salida de San Luis: San Luis y Felipe Flores pusieron fin a su contrato el miércoles 10 de junio. Dardo al DT: Flores apuntó a Humberto Suazo y dijo que con el cuerpo técnico no había comunicación. Raíz del quiebre: El delantero ubica el corte cuando pidió salir a préstamo a principios de año.

Felipe Flores dejó San Luis de Quillota y no se fue en silencio. El delantero de 39 años, formado en Colo Colo, acordó el término de su contrato el miércoles tras una temporada sin convocatorias y apenas 16 minutos jugados en Copa Chile. En su despedida, apuntó directo contra el entrenador del club, Humberto Suazo.

El detalle que le da peso a la salida es la larga historia entre ambos. Flores y Suazo fueron compañeros en Colo Colo en 2006 y 2015 y su vínculo se reeditó en Quillota. El delantero llegó a San Luis en 2025 tras ascender con Deportes Limache, estuvo cerca de año y medio en el club y alcanzó a formar dupla con Chupete antes de que este colgara los botines y asumiera la banca. Esa relación, sin embargo, se enfrió hasta desaparecer durante el primer año del exgoleador como DT.

¿Qué dijo Felipe Flores de Suazo?

En entrevista con AS Chile, Flores describió un vínculo roto con el cuerpo técnico: “Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos”. El golpe más personal lo guardó para su excompañero: “Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”.

El delantero ubica el quiebre en un momento puntual, cuando pidió salir a préstamo. “Tras ese episodio se cortó la relación. Se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras”, relató. Además lamentó la falta de cercanía de su DT: “Pensé que él (Suazo) se iba a acercar y tendríamos mejor comunicación, pero bueno, él siempre fue de pocas palabras“.

¿Por qué Flores salió de San Luis?

Porque nunca entró en los planes de Suazo. Flores no sumó un solo minuto en la Primera B durante toda la primera rueda, en la que San Luis terminó sexto con 23 puntos y se metió en zona de liguilla de ascenso, a seis del líder Cobreloa. Con ese panorama, el delantero y la dirigencia cerraron un acuerdo de salida que el club agradeció públicamente, destacando su profesionalismo y experiencia.

Por ahora, Felipe Flores queda con su pase en mano y deberá buscar club para el segundo semestre, en lo que podría ser uno de sus últimos desafíos como profesional. Del otro lado, Suazo sigue firme al frente de San Luis y todavía no ha respondido a los dichos de quien fue su compañero. La última palabra de esta historia entre dos viejos conocidos del Cacique quedó pendiente.