Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser campeón. El arquero argentino se consagró este miércoles en la Europa League con el Aston Villa, que goleó 3-0 al Friburgo en la final disputada en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul. Pero en plena celebración, el guardameta marplatense soltó una revelación que encendió las alarmas a menos de un mes del Mundial 2026: jugó toda la final con un dedo roto.

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga”, confesó el campeón del mundo en zona mixta tras la coronación, en declaraciones a ESPN. La confesión cayó como un baldazo en pleno festejo y obligó al periodista a repreguntar si la lesión era para preocuparse, justo cuando la Selección Argentina afina los últimos detalles para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué dijo Dibu Martínez sobre su lesión en la antesala del Mundial 2026?

El arquero del Aston Villa detalló que nunca había sufrido una rotura de ese tipo y reconoció que jugó incómodo durante los 90 minutos. “Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa”, agregó el Dibu.

Pese a la molestia, Martínez completó el partido y fue parte del festejo de los Villanos, que conquistaron su primer título continental en más de cuatro décadas. El argentino estiró además una racha impresionante: ya disputó siete finales o partidos decisivos por títulos entre Arsenal, Aston Villa y la Selección Argentina, y los ganó todos.

¿Está en riesgo Dibu Martínez para el Mundial 2026?

La principal pregunta tras la confesión apunta al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio, en menos de un mes. Sin embargo, desde el entorno del arquero bajaron el tono al asunto: según informó TyC Sports, la molestia no sería de gravedad y el guardameta no tendría problemas en su preparación con la Selección Argentina rumbo a la Copa del Mundo.

Hasta el momento no hay un parte médico oficial del Aston Villa ni de la selección que confirme el alcance exacto de la lesión. Será clave lo que ocurra en los próximos días, cuando el plantel argentino comience la concentración previa al torneo bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?

Argentina salta a la cancha en el Mundial 2026 el 16 de junio a las 21:00 horas (de Chile) frente a Argelia, fecha para la que faltan exactos 28 días.

Después juega era 22 de junio a las 13:00 horas contra Austria y el 27 del mismo mes a las 22:00 horas ante Jordania.