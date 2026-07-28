Datos Clave El reconocimiento: La IFAB admitió en su Circular nº 34 que la expulsión de Embolo fue un error. El límite del VAR: El protocolo solo permite revisar la identidad del sancionado, no la falta en sí. El resultado no cambia: Argentina venció 3-1 en la prórroga y avanzó a semifinales.

Semanas después del final del Mundial 2026, la IFAB acaba de prender una nueva mecha de suspicacias. La International Football Association Board, el organismo que establece las reglas del fútbol a nivel mundial, publicó su Circular nº 34 con aclaraciones sobre el protocolo del VAR, y uno de sus puntos confirmó lo que Suiza reclamó desde el momento mismo en que ocurrió: la expulsión de Breel Embolo en los cuartos de final ante Argentina fue un error.

La jugada ocurrió en el minuto 72, con el marcador empatado 1-1. El árbitro portugués João Pinheiro mostró inicialmente tarjeta amarilla a Leandro Paredes, pero tras revisar el VAR bajo la figura de “confusión de identidad”, determinó que quien había simulado era Embolo, que ya cargaba con una amonestación. El delantero suizo recibió la segunda amarilla y fue expulsado. Argentina, con un hombre más, terminó ganando 3-1 en la prórroga y avanzó a semifinales.

Lo que dice la Circular nº 34 de la IFAB sobre el error

“Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, solo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta. La falta en sí no puede ser revisada ni modificada”, establece el documento.

En términos simples: el VAR podía corregir quién recibía la amonestación si había un error de identidad, pero no estaba autorizado a retrotraer la jugada y convertir lo que era una falta de Paredes en una simulación de Embolo. El árbitro Pinheiro se extralimitó en sus funciones, y la IFAB lo reconoce.

El mismo documento de la IFAB señala que durante el Mundial 2026 el uso de esa cláusula para gestionar simulaciones fue “bien recibido”, aunque aclara que ese procedimiento todavía no formaba parte del protocolo oficial y que será incorporado formalmente recién en una futura circular. En otras palabras: el árbitro hizo algo que no estaba permitido, pero que tampoco era totalmente rechazado por el organismo. Un matiz que no cambia el fondo del reconocimiento, pero que sí le quita algo de contundencia al error.

Lo que no cambia tras el reconocimiento de la IFAB

La IFAB no tiene facultades para modificar marcadores ni decisiones de torneos ya jugados. Suiza sigue eliminada, Argentina sigue siendo subcampeona y la expulsión de Embolo queda en los libros de historia como una decisión incorrecta que el propio organismo regulador del fútbol tuvo que salir a corregir semanas después de que el torneo terminó.