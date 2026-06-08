Datos Clave Lara en el Azteca: El chileno será AVAR en el inaugural México vs Sudáfrica del 11 de junio. Cuatro Árbitros Chilenos: Garay, Rocha, Retamal y Lara representan a Chile en el torneo. Sampaio Dirige el Partido: El brasileño será el árbitro principal del partido inaugural.

Aunque La Roja verá el Mundial 2026 desde la distancia, Chile tendrá presencia activa en el torneo desde el primer pitazo. La FIFA confirmó este lunes la terna arbitral del partido inaugural entre México y Sudáfrica y entre los nombres aparece el del juez chileno Juan Lara, designado como AVAR (Asistente del Árbitro de Video) para el compromiso que abrirá la fiesta planetaria en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El partido está agendado para el jueves 11 de junio y marcará, con luz propia, la primera intervención chilena oficial en el torneo.

Los árbitros para México vs Sudáfrica

El equipo arbitral del partido inaugural tendrá fuerte presencia sudamericana. El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes. El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez y su compatriota Eduardo Cardozo cumplirá la función de quinto juez.

En la cabina del VAR, la designación es internacional. El colombiano Nicolás Gallo será el árbitro principal de la sala de video, con Juan Lara como AVAR y el francés Jerome Brisard en el rol de SVAR (Soporte del VAR). El chileno tendrá la responsabilidad de revisar jugadas potencialmente sancionables y asistir a Sampaio cuando se requiera intervención tecnológica. Su trabajo podría definir resultados.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

Los árbitros chilenos en el Mundial

Juan Lara no estará solo. Chile aporta cuatro árbitros al Mundial 2026, una representación significativa para un país que no clasificó deportivamente. La nómina la encabeza Cristián Garay como árbitro principal, con Miguel Rocha y José Retamal como asistentes y Lara en el rol de VAR. El cuarteto es producto de años de evaluaciones internacionales, designaciones en la Copa América 2024, partidos de Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Clubes 2025, donde Garay debutó en torneos FIFA.

La designación de Lara para el partido inaugural es una señal de confianza explícita. El AVAR es una pieza clave del nuevo modelo arbitral: revisa cada jugada en tiempo real, anticipa posibles errores y guía la decisión del juez central cuando entra la tecnología. En un partido de inauguración mundial, con todas las cámaras encima, el rol es de altísima exigencia.