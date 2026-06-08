Datos Clave Fuera ante Marruecos: Neymar no estará en el debut del 13 de junio en Nueva Jersey. Apunta contra Haití: Su objetivo de regreso es el 19 de junio en Santa Clara. Lesión desde el 17 Mayo: El plazo de recuperación no cierra antes del debut mundialista.

La esperanza de Brasil se desinfló con una resonancia. El examen al que se sometió Neymar este lunes en la Granja Comary entregó la confirmación que el cuerpo médico de la CBF ya intuía: la evolución es positiva, pero los plazos no alcanzan. El delantero del Santos no estará disponible para el debut de la Verdeamarilla ante Marruecos el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, según informó UOL Brasil tras conocerse los resultados. Es el peor escenario realista que manejaba el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti a un puñado de días del estreno mundialista.

El comunicado oficial de la confederación brasileña fue cuidadoso en la elección de palabras, pero claro en el fondo. “Neymar se sometió a una resonancia magnética este lunes. El examen mostró buenos avances en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Seguirá el proceso de recuperación y preparación física planificado por el comité médico de la selección brasileña”, indicó la CBF. La lectura entre líneas es directa: la lesión grado 2 en la pantorrilla derecha que el “10” arrastra desde el 17 de mayo no se resuelve a tiempo para el primer partido del Mundial 2026.

Lo que dijo el examen sobre Neymar

La resonancia de este lunes mostró progresos clínicos consistentes con el plazo de dos a tres semanas que el médico de la CBF, Rodrigo Lasmar, había proyectado el 28 de mayo. El problema es aritmético, no médico. Si la lesión se produjo el 17 de mayo durante el partido entre Santos y Coritiba, los plazos óptimos vencen entre el 31 de mayo y el 7 de junio. El debut mundialista es el 13. La cuenta no cierra ni con la previsión más optimista.

A esto se suma un detalle clave: Neymar todavía no ha vuelto a entrenar en cancha con el resto del grupo. La progresión de un futbolista que sale de una lesión muscular grado 2 exige primero readaptación física en gimnasio, después trabajo individualizado en césped y, recién entonces, integración al trabajo colectivo. Saltarse pasos sería arriesgar una recaída en pleno Mundial, escenario que ni Ancelotti ni el cuerpo médico están dispuestos a asumir.

El nuevo objetivo de neymar en el Mundial 2026

El cronograma realista que maneja la CBF apunta al segundo partido del Grupo C. La Verdeamarilla enfrenta a Haití el viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Si Neymar logra integrarse al trabajo grupal durante esta semana, dispondría de aproximadamente diez días de trabajo en cancha antes del compromiso. Plazos razonables, pero no holgados.

El calendario del Grupo C ordena la planificación brasileña de la siguiente manera:

Sábado 13 de junio: Brasil vs Marruecos (MetLife Stadium, Nueva Jersey). Sin Neymar.

Brasil vs Marruecos (MetLife Stadium, Nueva Jersey). Sin Neymar. Viernes 19 de junio: Brasil vs Haití (Levi’s Stadium, Santa Clara). Objetivo de regreso.

Brasil vs Haití (Levi’s Stadium, Santa Clara). Objetivo de regreso. Miércoles 24 de junio: Brasil vs Escocia (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Disponible.

La planificación habla de un Neymar disponible en plenitud para los partidos de eliminación directa, en caso de que Brasil avance. Es decir, el plan es preservarlo para el momento más exigente del torneo, no quemarlo en la fase de grupos.

La complicación deportiva para Ancelotti

La ausencia del “10” obliga a Ancelotti a rediseñar su esquema de debut. Las alternativas que maneja el técnico italiano para suplir al rosarino brasileño pasan por Rodrygo, Raphinha o el surgimiento de Vinicius Jr en una posición más libre. Las tres opciones tienen rendimiento individual de alto nivel, pero ninguna replica el rol de generador único que Neymar viene cumpliendo desde hace una década en la selección.Marruecos no es un rival cualquiera. Los africanos llegaron a semifinales en Qatar 2022, eliminaron a Bélgica, España y Portugal en aquella cita y conservan a la mayoría de aquella plantilla. El debut del 13 de junio en Nueva Jersey será, sin Neymar, una prueba mayor de lo que el banco italiano esperaba.