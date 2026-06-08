Datos Clave Confirmación técnica: Emilio Mancilla fue oficializado como entrenador titular de Deportes Puerto Montt para el resto de la Primera B 2026. Nuevo asistente: Leandro Delgado, ex defensor con paso por Colo Colo, Unión Española y Huachipato, llega como ayudante de campo. Contexto previo: La ratificación se dio tras el empate 1-1 del Velero ante Cobreloa, actual líder de la tabla.

Deportes Puerto Montt apostó por la continuidad y oficializó este lunes a Emilio Mancilla como entrenador titular para afrontar lo que resta de la Primera B 2026. La decisión se tomó luego de que el técnico interino superara el periodo de evaluación que abrió la directiva tras la salida de Emiliano Astorga, cerrándose así semanas de incertidumbre en la conducción del plantel.

El dato que da contexto a la confirmación: el Velero igualó 1-1 en casa ante Cobreloa, el líder de la tabla, en el partido que sirvió de referencia para el cuerpo dirigencial.

La decisión no fue menor. Puerto Montt se encuentra en una posición delicada en la tabla y cada partido en lo que queda del torneo tiene carácter de definición. Con Mancilla al frente, el club optó por la coherencia interna sobre la búsqueda de un nombre externo, una apuesta que tiene más peso cuando el técnico elegido lleva más de una década construyendo el fútbol joven de la institución.

¿Quién es Emilio Mancilla y por qué lo eligió Puerto Montt?

La historia de Mancilla con Deportes Puerto Montt se remonta a 1985, cuando integró las divisiones formativas del club siendo juvenil. Entre 1985 y 1992 recorrió todas las categorías menores, y en 2003 y 2004 volvió a vestir la camiseta del Velero como jugador del primer equipo. Desde 2013 trabaja ininterrumpidamente en el fútbol formativo del cuadro sureño, lo que lo convierte en una de las figuras con mayor arraigo institucional dentro del plantel técnico. El club lo presentó con esa lectura: “Su historia comenzó en las divisiones formativas del club”, señalaron al anunciarlo oficialmente.

Ese perfil de hombre de la casa fue determinante. En un club como Puerto Montt, donde el vínculo identitario con el Estadio Chinquihue y la comunidad local tiene peso real, la apuesta por un técnico que conoce cada rincón de la institución puede traducirse en cohesión grupal en un tramo exigente del campeonato.

¿Quién es Leandro Delgado y qué aporta al cuerpo técnico?

El flamante asistente de Mancilla también tiene historia con los Delfines. Leandro Delgado fue capitán del Velero durante su etapa como jugador y se desempeñó principalmente como zaguero central, aunque con versatilidad para actuar como mediocampista de contención. Su currículum incluye pasos por Deportes Iquique, Colo Colo, Unión Española y Huachipato, un recorrido que lo expone a distintos estilos de juego y exigencias en el fútbol chileno.

El club lo presentó como “otro hombre de la casa que conoce profundamente nuestra institución y que portó la jineta de capitán del Velero en su época de jugador”.