Datos Clave Renuncia confirmada: Emiliano Astorga dejó el cargo de entrenador de Deportes Puerto Montt de forma voluntaria esta semana. Situación en tabla: El equipo ocupa el cuarto lugar en Primera B con 22 puntos y está a tres del líder al momento de la salida. Motivo declarado: Sus hijos estuvieron enfermos en Curacaví mientras él permanecía solo en Puerto Montt, a casi 1.000 kilómetros de distancia.

Emiliano Astorga renunció a la banca de Deportes Puerto Montt con el equipo en cuarta posición de la Primera B y a solo tres puntos del liderato. La decisión, anunciada esta semana, no tuvo motivo deportivo: sus hijos estuvieron enfermos en Curacaví mientras el técnico chileno trabajaba en el sur del país, y su esposa quedaba sola a cargo de ellos.

La salida ocurre en un momento crítico del campeonato. El conjunto albiverde acumula 22 puntos y está en plena pelea por el ascenso a Primera División. Pero para Astorga, esa ecuación quedó en segundo plano frente a una realidad doméstica que se volvió insostenible semana a semana.

¿Por qué Astorga renunció estando cuarto?

La distancia entre Puerto Montt y Curacaví es de casi 1.000 kilómetros por tierra, lo que convierte cualquier visita familiar en un viaje de más de diez horas. Astorga intentó que su familia se instalara en la ciudad sureña, pero la adaptación no funcionó. “Los traje a la ciudad, pero no se acostumbraron. Necesitaba estar con ellos y tomé la decisión de irme”, señaló el técnico en conversación con AS Chile.

El detonante fue la enfermedad de sus hijos: “Renuncié por asuntos familiares. Estaba solo en Puerto Montt y mi familia en Curacaví. Tengo niños pequeños que estuvieron enfermos, y mi señora está sola a cargo de ellos. Por eso tomé la decisión de irme del club”, explicó. La renuncia, además, no fue impulsiva: “Es algo que ya venía meditando y estaba viajando seguido para poder estar con ellos. No era menor la distancia entre Puerto Montt y Curacaví. Le di a entender a los dirigentes que la decisión era por eso”.

¿Cómo reaccionaron plantel y directiva?

Astorga fue categórico al descartar cualquier trasfondo deportivo en su salida: “No, nada deportivo. Estamos a tres puntos del líder, entonces no va por ahí. Es porque estoy demasiado lejos de mi familia y han sido semanas difíciles. No quiero estar dirigiendo a medias, quiero estar bien anímicamente. Tomé más lo familiar que lo deportivo”, subrayó.

La comunicación con la institución fue ordenada y sin roces: “Sí, ya conversé con la directiva. Ellos entendieron. También hablé con el plantel, les expliqué la situación y todo quedó ok, sin problemas”, confirmó Astorga.

Deportes Puerto Montt deberá definir en los próximos días quién asume el mando técnico para una recta final en la que cada punto puede significar el ascenso o quedarse fuera de los playoffs.