Deportes Puerto Montt y Cobreloa se enfrentan este sábado 6 de junio desde las 12:30 horas en el Estadio Chinquihue por la fecha 15 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.
¿Quién transmite Puerto Montt vs Cobreloa por la Primera B?
El compromiso entre Deportes Puerto Montt y Cobreloa se transmitirá a través de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de pago de HBO Max.
- TV: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Cobreloa por la Primera B?
Deportes Puerto Montt recibe a Cobreloa este sábado 6 de junio desde las 12:30 horas en el Estadio Chinquihue por la fecha 15 de la Primera B 2026.
- Fecha: Sábado 6 de junio
- Hora: 12:30 horas
- Estadio: Chinquihue, Puerto Montt
Árbitros de Puerto Montt vs Cobreloa
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¿Cómo llegan Puerto Montt y Cobreloa?
Deportes Puerto Montt llega en un complicado momento a este duelo, puesto que viene de tres derrotas consecutivas. La última de ellas fue el pasado fin de semana a manos de Unión San Felipe. Con este resultado, el Velero se quedó en la sexta posición de la Primera B con 22 puntos.
Por su parte, Cobreloa enfila tres compromisos sin caer. En su último duelo venció por 2-0 a Rangers de Talca en condición de local y se posicionó como líder absoluto del Ascenso con 28 unidades.
La última vez que se vieron las caras fue en la temporada 2023, con triunfo por la mínima para los Loínos en el Zorros del Desierto. Mientras que su último cruce en el Chinquihue fue esa misma temporada en un partido que terminó igualado sin goles.
Formaciones de Puerto Montt vs Cobreloa
Formación de Puerto Montt
Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; José Manuel Cárdenas, Gabriel Castillo, Byron Nieto, Reiner Castro; Alexis Sabella y Luciano Vásquez. DT: Emiliano Astorga.
Formación de Cobreloa
Hugo Araya; Bastián San Juan, David Tapia, Rodolfo González, Cristian Muga; Facundo Velazco, Jorge Gatica, Lucas Cornejo, Sebastián Zúñiga; Camilo Orellana y Álvaro Delgado. DT: César Bravo.
Puerto Montt vs Cobreloa minuto a minuto
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