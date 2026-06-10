Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara, desde las 22:00 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El partido cerrará la jornada inicial de la zona, que también integran México y Sudáfrica.

El duelo aparece como una oportunidad enorme para ambos. Corea del Sur llega a su undécima Copa del Mundo consecutiva y busca comenzar con fuerza en una zona exigente, mientras que República Checa vuelve al escenario mundial después de 20 años de ausencia y quiere marcar presencia desde el arranque.

¿Qué canal transmite Corea del Sur vs República Checa EN VIVO?

El partido entre Corea del Sur y República Checa por el Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago:

DSports 610/1610

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Corea del Sur vs República Checa?

Corea del Sur vs República Checa se juega este jueves 11 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas de Chile

Estadio: Guadalajara, Zapopan, México

El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 y se disputará después del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

¿Dónde ver Corea del Sur vs República Checa ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. Además, DSports transmitirá el compromiso por sus señales 610 y 1610.

¿Dónde ver GRATIS Corea del Sur vs República Checa?

Corea del Sur vs República Checa no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por señales y plataformas de pago como DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. Además, podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de Corea del Sur vs República Checa

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Kihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung; Son Heungmin.

DT: Myung-bo Hong.

Corea del Sur apostará por una estructura flexible, con Kim Minjae como líder defensivo y Son Heungmin como principal carta ofensiva. La velocidad por fuera y la movilidad de Lee Kangin pueden ser claves para romper el bloque europeo.

República Checa: Matej Kovar; Vladimir Coufal, David Douděra, Tomas Holes, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny; Tomas Soucek, Michal Sadílek; Adam Hlozek, Pavel Sulc y Patrik Schick.

DT: Miroslav Koubek.

El equipo checo llega con una base fuerte, física y directa. Soucek será clave en el mediocampo, mientras que Schick aparece como la referencia ofensiva para castigar en el área.

¿Cómo llegan Corea del Sur vs República Checa al Mundial 2026?

Corea del Sur llega al Mundial 2026 con la intención de sostener su presencia histórica en la cita planetaria. El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva y buscará arrancar con una victoria que lo deje bien ubicado en el Grupo A.

El equipo de Myung-bo Hong viene de una preparación con altibajos, con triunfos ante El Salvador y Trinidad y Tobago, pero también con tropiezos frente a rivales de mayor peso. Su plan pasa por el orden táctico, la velocidad en ataque y la jerarquía de Son Heungmin.

República Checa, en tanto, vuelve a un Mundial después de dos décadas de ausencia y llega con confianza tras conseguir su clasificación mediante los playoffs europeos.

El equipo de Miroslav Koubek dejó en el camino a Dinamarca y República de Irlanda por penales, y además mostró buenas señales en sus amistosos recientes. Su fortaleza está en el juego físico, las transiciones rápidas y la pelota detenida, una vía que puede ser determinante en un debut cerrado.

¿Cómo está el Grupo A del Mundial 2026?

El Grupo A del Mundial 2026 está integrado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Equipo PJ G E P GF GC DG Pts México 0 0 0 0 0 0 0 0 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 República Checa 0 0 0 0 0 0 0 0

Corea del Sur y República Checa saldrán a la cancha conociendo el resultado del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Por eso, sumar en el debut puede cambiar de inmediato el escenario de una zona donde cada punto puede pesar fuerte.

¿Cuál es el historial entre Corea del Sur y República Checa en Mundiales?

Corea del Sur y República Checa nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.

Este será el primer cruce mundialista entre ambas selecciones, con contextos muy distintos. Corea del Sur ya es un equipo habitual en la cita planetaria, mientras que República Checa regresa al torneo después de 20 años sin disputar una fase final.

Los surcoreanos han ganado tres de sus once debuts mundialistas, con su último triunfo inicial en 2010 ante Grecia. República Checa, considerando también su historia como Checoslovaquia, ganó cinco de sus nueve estrenos en Copas del Mundo.