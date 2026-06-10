México recibe a Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, desde las 15:00 horas de Chile, en el partido inaugural del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre llega con la presión lógica de ser local y con la misión de transformar el debut en una señal de fuerza para su público.

Sudáfrica, en tanto, vuelve a cruzarse con México en una apertura mundialista, tal como ocurrió en 2010, cuando ambos empataron 1-1 en Johannesburgo. Esta vez el escenario será distinto: el Azteca se vestirá de gala y el Grupo A comenzará con dos selecciones que necesitan sumar antes de enfrentar a Corea del Sur y República Checa.

¿Qué canal transmite México vs Sudáfrica EN VIVO?

El partido inaugural del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

ChileVisión

ChileVisión 4K

TV de pago:

DSports 610/1610

ESPN

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan México vs Sudáfrica?

México vs Sudáfrica se juega este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Estadio: Azteca, Ciudad de México

El partido abrirá oficialmente la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de ChileVisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS México vs Sudáfrica?

México vs Sudáfrica tendrá transmisión gratuita por ChileVisión.

El partido se podrá ver sin costo por:

ChileVisión

ChileVisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

Formación de México vs Sudáfrica

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

DT: Javier Aguirre.

México apuesta por una defensa de experiencia, con Johan Vásquez y César Montes como centrales, más un ataque pesado con Julián Quiñones y Raúl Jiménez como principales referencias.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Sibisi Nkosinathi, Mbekezeli Mbokasi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphepelo Sithole, Oswin Appollis, Themba Zwane, Relebohile Mofokeng; Lyle Foster.

DT: Hugo Broos.

El equipo africano buscará sostenerse desde el orden defensivo y salir rápido con Lyle Foster, delantero de Burnley, como carta principal en ataque.

Árbitros designados para México vs Sudáfrica

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil) Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Bruno Pires (Brasil) Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

Bruno Boschilia (Brasil) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) VAR: Eduardo Cardozo (Paraguay)

Eduardo Cardozo (Paraguay) AVAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Nicolás Gallo (Colombia) Apoyo VAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) Apoyo VAR: Jerome Brisard (Francia)

La designación tendrá presencia chilena en la cabina, con Juan Lara como parte del equipo de apoyo del VAR.

¿Cómo llegan México vs Sudáfrica al Mundial 2026?

México llega al debut con la obligación de ganar por ser local y por el peso de abrir la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

El equipo de Javier Aguirre sufrió varias bajas por lesión durante los últimos meses, pero recuperó a buena parte de sus jugadores y mantiene una base competitiva. El Tri aparece como favorito por localía, ranking y plantel, aunque deberá evitar un error habitual: bajar la intensidad ante rivales que, en el papel, parecen más abordables.

La presión será enorme. México es anfitrión, juega en casa y necesita comenzar con tres puntos para no cargar dudas antes de sus partidos frente a Corea del Sur y República Checa.

Sudáfrica llega con menos cartel, pero con una idea clara: cerrarse bien atrás, resistir el empuje mexicano y buscar espacios de contragolpe.

El equipo de Hugo Broos trabajó en Pachuca, ciudad ubicada a una altitud incluso superior a la de Ciudad de México, para adaptarse a las condiciones del Estadio Azteca. La apuesta sudafricana pasará por el orden, la fortaleza física y la velocidad de sus hombres ofensivos.

¿Cómo está el Grupo A del Mundial 2026?

El Grupo A del Mundial 2026 está integrado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Equipo PJ G E P GF GC DG Pts México 0 0 0 0 0 0 0 0 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 República Checa 0 0 0 0 0 0 0 0

La primera fecha puede marcar el tono del grupo. Para México, ganar es clave para evitar presión inmediata. Para Sudáfrica, sumar en el debut sería un golpe importante antes de enfrentar a los otros dos rivales de la zona.

¿Cuál es el historial entre México y Sudáfrica en Mundiales?

México y Sudáfrica ya se enfrentaron en una inauguración mundialista.

Fue el 11 de junio de 2010, en el partido que abrió el Mundial de Sudáfrica. El duelo terminó 1-1: Siphiwe Tshabalala marcó uno de los goles más recordados de aquella Copa del Mundo y Rafael Márquez empató para México.

Dieciséis años después, el cruce se repite en el mismo día calendario, pero ahora con México como anfitrión. El antecedente agrega un componente especial a un partido que ya llega cargado por el contexto: apertura del torneo, Estadio Azteca lleno y el inicio de una Copa del Mundo histórica.