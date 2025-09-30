Tras el susto que paralizó al Claro Arena en la despedida de los capitanes cruzados, este martes llegaron las noticias que todo el fútbol chileno esperaba escuchar. Universidad Católica informó que Pato Toledo “ha mostrado una evolución favorable durante las últimas 24 horas”, según el parte médico entregado por la Clínica Universidad de Los Andes.

El reporte es categórico: Toledo “ha respondido positivamente al tratamiento y se someterá a nuevos exámenes para evaluar su eventual traslado a una unidad de menor complejidad”. Esta noticia significa que el histórico exportero podría dejar pronto la Unidad de Cuidados Intensivos donde permanece desde el domingo.

Actualización Parte Médico – Patricio Toledo



La familia del histórico guardameta ha sido clave en este proceso de recuperación. Su esposa, Elizabeth Serrano, quien inicialmente había señalado que había “72 horas para que salga de su estado crítico”, ahora “ha transmitido su optimismo y tranquilidad ante la buena respuesta y el avance que ha presentado el exjugador”.

El exportero, quien fue reconocido por la IFFHS como el mejor arquero chileno del período 1987-2011, demuestra una vez más esa garra que lo caracterizó en su etapa activa. La noticia llena de esperanza al mundo cruzado y al fútbol nacional, que mantiene sus mejores deseos para la pronta recuperación de una de sus figuras más queridas.