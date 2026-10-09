El fútbol internacional se toma la agenda de este viernes 9 de octubre. Sin actividad en las principales categorías chilenas, la atención estará puesta en una cartelera que ofrece partidos en Europa y Sudamérica, con presencia nacional en Argentina.
El principal foco estará en Carlos Palacios y Boca Juniors, que visitarán a Instituto en Córdoba. Más tarde será el turno del Defensa y Justicia de César Pérez, que enfrentará a Unión de Santa Fe en otro compromiso del Torneo Clausura argentino.
¿A qué hora juega Instituto vs Boca hoy y dónde ver en vivo?
Instituto y Boca Juniors se enfrentan este viernes 9 de octubre a las 19:30 horas en Córdoba. El partido podrá seguirse en Chile por Disney+ Premium, ESPN 5 y Fanatiz.
Boca llega a una nueva jornada del Torneo Clausura con Carlos Palacios dentro de un plantel que busca mantenerse en la pelea en la recta decisiva de la temporada. El chileno viene siendo alternativa en el conjunto xeneize y aparece nuevamente como uno de los nombres nacionales a seguir durante este viernes.
Instituto vs Boca Juniors
- Hora: 19:30 horas
- Competencia: Primera División de Argentina
- Transmisión: ESPN 5
- Streaming: Disney+ Premium / Fanatiz
¿Qué chilenos juegan hoy viernes 9 de octubre en el extranjero?
Carlos Palacios con Boca Juniors y César Pérez con Defensa y Justicia son los principales futbolistas chilenos con compromisos programados para este viernes.
Después del partido de Boca será el turno de César Pérez, cuyo Defensa y Justicia visitará a Unión de Santa Fe desde las 21:45 horas.
El volante nacional forma parte del plantel del Halcón, que buscará sumar en una fecha importante del campeonato argentino.
Unión de Santa Fe vs Defensa y Justicia
- Hora: 21:45 horas
- Competencia: Primera División de Argentina
- Transmisión: TyC Sports Internacional
- Streaming: Fanatiz
¿Qué partidos de Europa se juegan hoy viernes 9 de octubre?
La cartelera europea tendrá varios encuentros atractivos durante la tarde, con acción en Alemania, España, Francia, Portugal, Países Bajos e Inglaterra.
Bundesliga
- 15:30 horas: Borussia Dortmund vs Werder Bremen — Disney+ Premium / ESPN Premium
LaLiga
- 16:00 horas: Málaga vs Espanyol — Disney+ Premium / ESPN
Ligue 1
- 15:45 horas: Lens vs Olympique de Lyon — Disney+ Premium / ESPN 4
Liga de Portugal
- 16:15 horas: Braga vs Sporting CP — DGO / Amazon Prime Video / Paramount+ / DAZN / DSports 2
Eredivisie
- 15:00 horas: PSV Eindhoven vs Heerenveen — Disney+ Premium
Championship
- 16:00 horas: West Ham vs QPR — Disney+ Premium / ESPN 7
2. Bundesliga
- 13:30 horas: Eintracht Braunschweig vs Holstein Kiel — Disney+ Premium
- 13:30 horas: Heidenheim vs Kaiserslautern — Disney+ Premium
Serie B de Italia
- 15:30 horas: Avellino vs Sampdoria — OneFootball PPV
Superliga de Turquía
- 14:00 horas: Galatasaray vs Kasimpasa — Disney+ Premium
¿Qué partidos se juegan hoy viernes 9 de octubre en Argentina?
La Primera División argentina tendrá cuatro compromisos durante este viernes, incluyendo los encuentros de Boca y Defensa y Justicia.
- 14:30 horas: Aldosivi vs Sarmiento — Fanatiz / TyC Sports Internacional
- 18:00 horas: Gimnasia LP vs Atlético Tucumán — Disney+ Premium / Fanatiz
- 19:30 horas: Instituto vs Boca Juniors — Disney+ Premium / ESPN 5 / Fanatiz
- 21:45 horas: Unión de Santa Fe vs Defensa y Justicia — Fanatiz / TyC Sports Internacional
Además, habrá actividad en categorías inferiores:
Primera B de Argentina
- 20:00 horas: Talleres vs Deportivo Camioneros — LPF Play
- 20:00 horas: Excursionistas vs Villa San Carlos — LPF Play
Torneo Federal A
- 16:00 horas: Juventud Antoniana vs Huracán Las Heras — LPF Play
- 21:30 horas: San Martín de Mendoza vs Argentino Monte Maíz — LPF Play
¿Qué otros partidos se juegan hoy viernes 9 de octubre?
La acción comenzará temprano con fútbol japonés y ucraniano, mientras durante la noche habrá compromisos en Colombia, Perú y Uruguay.
J1 League
- 07:00 horas: Kashima Antlers vs Gamba Osaka — J.League International YouTube
Premier League de Ucrania
- 09:30 horas: Veres Rivne vs Shakhtar Donetsk — OneFootball PPV
Saudi Pro League
- 10:50 horas: Al Kholood vs Al Qadisiya — Somos FOX YouTube
- 11:55 horas: Al Fateh vs Al Ahli — OneFootball
- 15:00 horas: Al Nassr vs Al Draih — Somos FOX YouTube
Veikkausliiga
- 12:00 horas: SJK Seinäjoki vs Lahti FC — OneFootball PPV
Liga de Austria
- 13:30 horas: KSV 1919 vs Young Violets Austria Wien — OneFootball PPV
- 13:30 horas: SKU Amstetten vs Blau Weiß Linz — OneFootball PPV
- 15:30 horas: First Vienna 1894 vs St. Pölten — OneFootball PPV
3. Liga de Alemania
- 14:00 horas: Preußen Münster vs Rot-Weiss Essen — OneFootball PPV
Liga de Uruguay
- 17:00 horas: Montevideo City Torque vs Danubio — Antel TV Internacional / Disney+ Premium
- 20:00 horas: Deportivo Maldonado vs Liverpool — Antel TV Internacional / Disney+ Premium
Liga Colombiana
- 20:00 horas: Alianza vs Águilas Doradas — RCN Nuestra Tele
- 22:10 horas: Once Caldas vs Llaneros — RCN Nuestra Tele
Liga 1 de Perú
- 22:00 horas: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo — Fanatiz
National League
- 15:45 horas: Sutton United vs Boreham Wood — DAZN
¿Cuándo vuelve a jugarse fútbol chileno este fin de semana?
La actividad nacional regresará desde este sábado 10 de octubre, cuando comenzará una fecha especialmente importante en la Primera B.
La Liga de Ascenso entra en sus últimas cuatro jornadas con Cobreloa líder con 48 puntos, seguido por San Luis con 47 y Santiago Wanderers con 44.
La fecha 27 comenzará el sábado con Recoleta vs Magallanes a las 12:30 horas y tendrá también a Wanderers recibiendo a Curicó Unido desde las 15:00. El domingo será el turno del líder Cobreloa, que visitará a Deportes Copiapó, mientras el lunes se jugará uno de los partidos más tensos de la jornada: Rangers vs Unión San Felipe, con ambos comprometidos directamente en la lucha por la permanencia.