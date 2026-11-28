Datos Clave Resultado: Real Betis cayó 0-1 ante Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre en La Cartuja, por la fecha 14 de LaLiga. El gol: Jorge de Frutos marcó el único tanto a los 72 minutos. Pellegrini: El técnico chileno, que termina contrato con el Betis en junio, solo deja abierta la puerta de La Roja entre las selecciones, según La Tercera.

El Real Betis de Manuel Pellegrini se quedó sin sumar en casa. El cuadro verdiblanco cayó 0-1 ante Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la fecha 14 de LaLiga, con un gol de Jorge de Frutos a los 72 minutos, y cortó una racha de cuatro partidos sin perder en todas las competiciones.

Ficha del partido Real Betis 0-1 Rayo Vallecano Sin goles | Jorge de Frutos 72′ La Liga, fecha 14 · Estadio La Cartuja de Sevilla · sábado 28 de noviembre · Árbitro: L. Bestard Servera Real Betis Rayo Vallecano 55% Posesión 45% 14 Remates 12 5 Remates al arco 3 0 Ocasiones claras 2 9 Tiros de esquina 2 84% Precisión de pases 81% 2 Atajadas 5 10 Faltas 14 2 Fueras de juego 2 4 Tarjetas amarillas 2 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Un gol en el segundo tiempo y el Betis sin respuesta

El partido, que comenzó a las 10:00 horas de Chile, se definió en el segundo tiempo. Tras un primer tiempo sin goles, De Frutos apareció a los 72 minutos para poner en ventaja a la visita. El Betis fue a buscar el empate en los últimos 20 minutos, pero no logró batir al arquero rival.

Las estadísticas de Sportmonks reflejan un partido de dominio sin profundidad: el Betis tuvo el 55% de la pelota y remató 14 veces, cinco al arco, contra 12 remates y tres al arco del Rayo, pero no generó ninguna ocasión clara, mientras la visita sumó dos. Isco fue el mejor evaluado del partido, con una nota de 8,2.

La racha que se cortó en La Cartuja

El tropiezo llega en un buen momento del equipo de Pellegrini. Según Sportmonks, el Betis venía de ganar 2-0 en su visita al Slovan Bratislava por la Champions League, de empatar 1-1 en el derbi ante Sevilla, de vencer 3-2 al Navalcarnero por la Copa del Rey y de ganar 2-0 en Elche. Su última caída había sido un 1-2 en Dortmund.

El Rayo, en cambio, llegaba con dos derrotas seguidas en LaLiga, ambas por 0-1, ante Valencia y Real Sociedad. En la base de Sportmonks, que registra este cruce desde 2009, era el octavo triunfo de los franjirrojos ante el Betis en 28 partidos.

Pellegrini, entre el Betis y La Roja

La derrota llega en una semana en que el nombre del Ingeniero volvió a cruzar el Atlántico. Según La Tercera, citada por Cooperativa, la selección de Estados Unidos lo sondeó como candidato a su banca, pero Pellegrini, que termina su contrato con el Betis el 30 de junio, reafirmó que declina cualquier ofrecimiento de selecciones y deja la puerta abierta solo para Chile. Lo repasamos en la respuesta de Pellegrini a Estados Unidos.

Según Cooperativa, no han existido conversaciones formales entre el técnico y la Federación de Fútbol de Chile, cuyo presidente, Pablo Milad, descartó contactos más allá de un par de mensajes.

Qué significa para el Betis de Pellegrini

En nuestra lectura, la derrota pesa más por la oportunidad perdida que por el momento del equipo. El Betis llegaba con cuatro partidos sin perder y ante un rival que venía de dos caídas, en casa y con la posibilidad de afirmarse en la parte alta de la tabla. Con la Champions League y la Copa del Rey también en el calendario, cada punto que se escapa en LaLiga pesa más.

El Betis vuelve a jugar este martes 1 de diciembre a las 17:00 horas de Chile, cuando visite al Extremadura por la Copa del Rey.