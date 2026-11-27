El Real Betis de Manuel Pellegrini recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre a las 10:00 horas de Chile, por la fecha 14 de LaLiga. En Chile, el partido se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium, según la programación de ESPN.

Ficha del partido Fecha: Sábado 28 de noviembre Hora: 10:00 (Chile) Estadio: Estadio La Cartuja de Sevilla Competencia: La Liga, fecha 14 Transmisión: Disney+ Plan Premium Datos al 26 de noviembre de 2026.

Horario y estadio de Real Betis vs Rayo Vallecano

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 10:00 horas de Chile.

10:00 horas de Chile. Estadio: La Cartuja de Sevilla.

La Cartuja de Sevilla. Competencia: LaLiga, fecha 14.

Dónde ver EN VIVO al Betis de Pellegrini

LaLiga 2026/2027 · Fecha 14 Real Betis 4.º · 27 pts Sábado 28 de noviembre Sáb 28/11 10:00 hora de Chile Rayo Vallecano 16.º · 12 pts Estadio Estadio La Cartuja de Sevilla Ciudad Sevilla · 70.000 pl. Árbitro Por confirmar Clima 8 °C · cubierto Cómo ver en vivo: Disney+ Premium Chile → Fuerte en casa Real Betis ganó 5 de sus 6 partidos como local en el torneo. Goleador Rayo Vallecano: Sergio Camello (7 goles). Último duelo Empataron 1-1 el 21 feb. 2026. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO Disney+ Premium Chile Televisión · Chile Formaciones probables Probable Real Betis Rayo Vallecano Real Betis 4-2-3-1 DT Manuel Pellegrini Ripamonti 1 Vallés 2 Bellerín 5 Bartra3 goles 3 goles 4 Bernardo 11 García 8 Fornals 21 Roca 7 dos Santos 22 Alarcón 17 Riquelme3 goles 3 goles 9 Hernández Rayo Vallecano 4-4-2 DT Beñat San José Gil 25 Audero 17 Giner 15 Sadick 24 Lejeune 2 Ratiu 18 García3 goles 3 goles 8 López 6 Ciss 19 De Frutos2 goles 2 goles 7 Palazón 10 Camello7 goles 7 goles Bajas Raúl de Tomás Lesionado

Augusto Batalla Lesionado

Luiz Felipe Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña LaLiga 2026/2027 Real Betis Balance en 13 partidos 8G · 3E · 2P 21 Goles marcados 1,62 por partido 16 Goles recibidos 1,23 por partido 6 Vallas invictas 46 % de los partidos 52,2 % Posesión media 16,2 Remates por partido 5,9 al arco 5,2 Córners por partido Local 5G · 0E · 1P Visita 3G · 3E · 1P Rayo Vallecano Balance en 12 partidos 3G · 3E · 6P 15 Goles marcados 1,25 por partido 22 Goles recibidos 1,83 por partido 1 Vallas invictas 8 % de los partidos 52,8 % Posesión media 14,9 Remates por partido 4,8 al arco 5,5 Córners por partido Local 3G · 1E · 2P Visita 0G · 2E · 4P Goleadores Real Betis Rodrigo Riquelme 3 goles

Marc Bartra 3 goles

Abde Ezzalzouli 3 goles Rayo Vallecano Sergio Camello 7 goles

Álvaro García 3 goles

Jorge de Frutos 2 goles Últimos resultados Real Betis Sevilla 21 nov. · LaLiga · visita E 1-1

Elche 8 nov. · LaLiga · visita G 2-0

Málaga 31 oct. · LaLiga · local G 2-1

Celta de Vigo 25 oct. · LaLiga · visita E 0-0

FC Barcelona 17 oct. · LaLiga · local P 2-5 Rayo Vallecano Valencia 21 nov. · LaLiga · local P 0-1

Real Sociedad 8 nov. · LaLiga · visita P 0-1

Celta de Vigo 31 oct. · LaLiga · local G 3-0

Elche 24 oct. · LaLiga · local P 0-3

Getafe 19 oct. · LaLiga · visita E 1-1 Historial 27 partidos oficiales 9 victorias 11 empates victorias 7 1-1

0-0

2-2

1-1

2-0 Tabla de posiciones Fase regular 2026/2027 # Club PJ DG Pts Forma 1 FC Barcelona FC Barcelona 13 +36 36 GPGGG 2 Real Madrid Real Madrid 13 +22 33 GGGGG 3 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 13 +16 31 GGGPG 4 Real Betis Real Betis 13 +5 27 PEGGE 5 Real Sociedad Real Sociedad 13 0 22 GGPGP 6 Sevilla Sevilla 13 -2 19 PGPEE 16 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 12 -7 12 EPGPP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 10:30

Streaming: Disney+ Plan Premium.

Disney+ Plan Premium. Televisión abierta: la programación de ESPN no menciona una señal abierta en Chile.

¿Cómo llegan Real Betis y Rayo Vallecano?

El equipo del Ingeniero es cuarto en LaLiga y suma cuatro partidos sin perder, con dos triunfos y dos empates, de acuerdo con ESPN. El último fue el 2-0 ante Slovan Bratislava por la Champions League, que lo dejó mirando la zona de los ocho primeros, como contamos en la crónica del triunfo en Eslovaquia. En el torneo local viene de igualar 1-1 en el derbi ante Sevilla.

Rayo Vallecano llega en la vereda opuesta: es 17° de la tabla, pelea por no descender y ganó solo uno de sus últimos cinco partidos de liga.

Cómo llegan Real Betis G E G G P Fecha Rival L/V Res. 24/11 Slovan Bratislava

Champions League V 2-0 21/11 Sevilla

La Liga V 1-1 12/11 Navalcarnero

Copa Del Rey V 3-2 8/11 Elche

La Liga V 2-0 4/11 Borussia Dortmund

Champions League V 1-2 Rayo Vallecano P P G G P Fecha Rival L/V Res. 21/11 Valencia

La Liga L 0-1 8/11 Real Sociedad

La Liga V 0-1 31/10 Celta de Vigo

La Liga L 3-0 27/10 Recreativo Huelva

Copa Del Rey V 3-2 24/10 Elche

La Liga L 0-3 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 26 de noviembre de 2026.

Desde 2009, según el registro de Sportmonks, ambos equipos se enfrentaron 27 veces: nueve triunfos del Betis, siete de Rayo y 11 empates.

Tras este partido, el Betis vuelve a la Champions League en la sexta fecha de la fase de liga.