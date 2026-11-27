El Real Betis de Manuel Pellegrini recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre a las 10:00 horas de Chile, por la fecha 14 de LaLiga. En Chile, el partido se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium, según la programación de ESPN.
Horario y estadio de Real Betis vs Rayo Vallecano
- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.
- Hora: 10:00 horas de Chile.
- Estadio: La Cartuja de Sevilla.
- Competencia: LaLiga, fecha 14.
Dónde ver EN VIVO al Betis de Pellegrini
Real Betis ganó 5 de sus 6 partidos como local en el torneo.
Rayo Vallecano: Sergio Camello (7 goles).
Empataron 1-1 el 21 feb. 2026.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Manuel Pellegrini Ripamonti
DT Beñat San José Gil
- Raúl de TomásLesionado
- Augusto BatallaLesionado
- Luiz FelipeLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLaLiga 2026/2027
Goleadores
- Rodrigo Riquelme3goles
- Marc Bartra3goles
- Abde Ezzalzouli3goles
- Sergio Camello7goles
- Álvaro García3goles
- Jorge de Frutos2goles
Últimos resultados
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Historial27 partidos oficiales
- 21 feb. 20261-1
- 15 dic. 20250-0
- 15 may. 20252-2
- 22 dic. 20241-1
- 17 mar. 20242-0
Tabla de posicionesFase regular 2026/2027
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|FC Barcelona
|13
|+36
|36
|GPGGG
|2
|Real Madrid
|13
|+22
|33
|GGGGG
|3
|Atlético de Madrid
|13
|+16
|31
|GGGPG
|4
|Real Betis
|13
|+5
|27
|PEGGE
|5
|Real Sociedad
|13
|0
|22
|GGPGP
|6
|Sevilla
|13
|-2
|19
|PGPEE
|16
|Rayo Vallecano
|12
|-7
|12
|EPGPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 10:30
- Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Televisión abierta: la programación de ESPN no menciona una señal abierta en Chile.
¿Cómo llegan Real Betis y Rayo Vallecano?
El equipo del Ingeniero es cuarto en LaLiga y suma cuatro partidos sin perder, con dos triunfos y dos empates, de acuerdo con ESPN. El último fue el 2-0 ante Slovan Bratislava por la Champions League, que lo dejó mirando la zona de los ocho primeros, como contamos en la crónica del triunfo en Eslovaquia. En el torneo local viene de igualar 1-1 en el derbi ante Sevilla.
Rayo Vallecano llega en la vereda opuesta: es 17° de la tabla, pelea por no descender y ganó solo uno de sus últimos cinco partidos de liga.
Desde 2009, según el registro de Sportmonks, ambos equipos se enfrentaron 27 veces: nueve triunfos del Betis, siete de Rayo y 11 empates.
Tras este partido, el Betis vuelve a la Champions League en la sexta fecha de la fase de liga.