Datos Clave Oferta: Arabia Saudita puso mucho dinero sobre la mesa por el chileno. Negativa: Ni el FC Midtjylland ni el jugador querían ir a Medio Oriente. Poca presencia: Por ahora, el nacional suma pocos minutos en el Crystal Palace.

Darío Osorio vio cumplido su sueño de jugar en la Premier League, justo en el último día del cierre del mercado de fichajes. Fue ahí cuando se oficializó que el FC Midtjylland aceptó una oferta cercana a los 20 millones de dólares, consistente en un préstamo con opción de compra obligatoria. Pero de acuerdo a lo que indicó Kristian Bak Nielsen, director deportivo del cuadro danés, hubo bastantes más ofertas.

Era un hecho que el zurdo de Hijuelas dejaría el club, debido a sus buenas actuaciones en las tres temporadas que vistió la camiseta del cuadro escandinavo. Fueron, en total, 122 partidos, 26 goles y 18 asistencias las que provocaran que desde diferentes lugares del mundo se fijaran en el formado en Universidad de Chile. Pero hubo una liga que quiso apostar fuerte por el nacional: Arabia Saudita.

La rotunda negativa del FC Midtjylland sobre Osorio a Medio Oriente

En una entrevista con el medio danés Ekstra Bladet, Bak Nielsen reconoció que los árabes pusieron una considerable suma sobre la mesa ante que el Palace.

“Osorio podría haber ganado más dinero en Arabia Saudita. Y probablemente podríamos haber conseguido una cifra ligeramente superior por él”, indicó el directivo, quien además dio a conocer que el propio deseo del futbolista y la política del club fueron claves para rechazar la jugosa oferta.

D. Osorio Osorio · 2026/27 Partidos Todas las competiciones 2 partidos Liga 1 FA Cup 1

“Para nosotros era más importante que Osorio viera cumplido su sueño. Y que nosotros, como club, pudiéramos enviar a un jugador directamente a la Premier League”, expresó.

Pese a que se negó a indicar de cuánto dinero más estaba hablando, el dirigente indicó que “puedo afirmar con seguridad que, sin duda, hay mucho dinero en la liga saudí”.

Darío Osorio va paso a paso en la Premier League

El aterrizaje del internacional chileno en la Premier League ha sido paso a paso. Por el momento, solo ha jugado un minuto en la liga inglesa y otros 59′ en la FA Cup.

Sin embargo, esto marcha de acuerdo a lo esperado, ya que el cuadro británico realiza un proceso especial de adaptación para el extremo, que lentamente irá sumando más minutos en la competencia.