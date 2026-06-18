Datos Clave Castigo histórico: La Primera Sala del Tribunal de Disciplina confirmó sanción de 20 partidos. Protagonista: Preparador físico de Rangers de Talca femenino. Motivo: Solicitó cambiar el informe arbitral para evitar la expulsión del entrenador del equipo.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó una sanción histórica en el fútbol chileno. Leandro Méndez, preparador físico de Rangers de Talca, fue castigado con 20 partidos de suspensión en el Campeonato Femenino de Ascenso.

El PF de los talquinos intentó modificar un informe arbitral, situación que la Primera Sala calificó de “extrema gravedad”, por lo que recurrió a esta resolución ejemplar. El protagonista negó los hechos y si bien reconoció que se acercó a conversar con la jueza, nunca intentó incidir en el documento.

¿Por qué fue castigado el PF de Rangers?

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina acreditó que Méndez solicitó a la árbitra Natalia Vera modificar su informe del partido entre los talquinos y la Universidad de Concepción jugado el pasado 15 de mayo.

En el documento, la jueza consignó que una vez finalizado el compromiso, el preparador físico se acercó al camarín de los árbitros y pidió que registrara a su nombre la expulsión del entrenador Mauricio Valenzuela.

Según la referee, Méndez argumentó que el DT no podía ausentarse en la siguiente fecha, sin embargo, Vera respondió que no podía acceder a su solicitud. Estos antecedentes fueron entregados al Tribunal, donde se determinó esta histórica sanción en contra del PF.

La defensa del PF de Rangers

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, durante la audiencia, Leandro Méndez negó haber elevado dicha solicitud. El preparador físico reconoció que conversó con la árbitra, pero afirmó que solo se acercó a manifestar su descontento con la expulsión del entrenador, indicando que afectaría al club debido al escaso contingente del cuerpo técnico.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina validó el informe arbitral otorgándole presunción de veracidad y concluyó que no hay antecedentes suficientes que contradigan el documento.

Asimismo, se calificó el actuar de Méndez de “extrema gravedad” y se definió la situación como “inédita en el fútbol profesional chileno”.