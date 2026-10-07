Datos Clave El partido: Rangers, colista con 18 puntos, recibe a Unión San Felipe, penúltimo con 22, en un choque directo por la permanencia. El aforo: el club solicitó 15.000 espectadores, pero fueron autorizadas 13.650 personas. Las entradas: los boletos comenzarán a venderse este miércoles por la tarde en Serviticket, Rangers Store y Mayorista 21.

Rangers afrontará el próximo lunes uno de los partidos más importantes de su temporada. El cuadro talquino recibirá a Unión San Felipe en un duelo directo entre los dos últimos de la Primera B y con apenas cuatro puntos de diferencia entre ambos.

La dirigencia rojinegra quería acompañar ese escenario con 15 mil personas en el Estadio Fiscal, pero la petición no fue autorizada en su totalidad. Después de la reunión de coordinación con las autoridades, el aforo quedó fijado en 13.650 espectadores.

¿Por qué se redujo el aforo para el partido de Rangers vs San Felipe?

A través de un comunicado de prensa, la institución dio a conocer la resolución definitiva tras la reunión de coordinación sostenida entre el club, la Delegación Presidencial, Seguridad Pública y Carabineros.

El motivo detrás de esta restricción responde a la multiplicidad de eventos masivos que se desarrollarán de forma paralela en la Región del Maule durante el fin de semana largo. Las autoridades destacaron específicamente la celebración del aniversario de la comuna de San Clemente, una situación logística que mermó la disponibilidad de contingente policial para resguardar el encuentro.

“Esta determinación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los distintos requerimientos de seguridad existentes durante este fin de semana, permitiendo que el encuentro se desarrolle bajo todas las condiciones necesarias”, explicaron desde el club al informar la medida.

La urgencia en la tabla y la venta de entradas para Rangers vs San Felipe

La necesidad de sumar de a tres es absoluta para los locales. Rangers marcha como colista de la Primera B, por lo que una victoria acortaría la distancia a solo un punto de Unión San Felipe, apretando al máximo la lucha en el tramo final de la temporada. Por el contrario, un tropiezo los dejaría al borde de la Segunda División Profesional.

Para este trascendental encuentro, el club confirmó que la venta de boletos para las 13.650 ubicaciones autorizadas arrancará a partir de la tarde de este miércoles, a través de los sistemas Serviticket, Rangers Store y Mayorista 21.