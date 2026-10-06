Datos Clave El adiós: La directiva de Unión San Felipe oficializó la salida del DT argentino Juan José Luvera tras la derrota 2-0 ante Deportes Iquique como local. Números de terror: El equipo aconcagüino es el de peor rendimiento en la segunda rueda, rescatando apenas 6 de 33 puntos posibles, sumando siete duelos sin ganar. El interinato: Esteban Carvajal, hombre de la casa, tomará el mando del primer equipo de cara a las últimas cuatro fechas del torneo de Ascenso.

La guillotina de los malos resultados volvió a caer sin piedad en el fútbol chileno. Cuando restan apenas cuatro fechas para el término de la fase regular de la Primera B, la desesperación por escapar del temido descenso a la Segunda División Profesional cobró una nueva víctima en los banquillos.

Unión San Felipe oficializó este lunes el término anticipado del contrato del argentino Juan José Luvera. El estratega, que había llegado al Valle del Aconcagua en mayo de 2026 proveniente de Provincial Ovalle, no logró revertir la crisis deportiva del “Uní Uní” y su salida se consumó tras la dolorosa caída por 2-0 en condición de local ante Deportes Iquique.

Las desastrosas cifras que sentenciaron la salida de Juan José Luvera

El ciclo del ex entrenador de Huachipato y La Serena duró apenas cinco meses y dejó un saldo estadístico insostenible para la dirigencia. En los 17 partidos que alcanzó a dirigir, acumuló nueve derrotas, registrando un paupérrimo 28% de rendimiento.

Sin embargo, fue el desplome en la segunda rueda lo que colmó la paciencia en San Felipe. El equipo se transformó en el de peor desempeño de la liga en esta etapa, sumando solo 6 puntos de 33 en disputa. A esto se le añade ser la delantera menos efectiva de toda la categoría (16 goles a favor) y la valla más batida (44 goles en contra).

La crisis ofensiva llegó a tal punto que, en los últimos 11 cotejos, el equipo solo marcó tres tantos, quedándose en blanco en ocho compromisos. De hecho, arrastraban una racha de siete duelos sin conocer la victoria y tres derrotas consecutivas en casa.

Una verdadera final por la permanencia: ¿Quién asume el fierro caliente?

El despido se produce en el momento de mayor tensión de la temporada. Actualmente, Unión San Felipe marcha penúltimo con 22 puntos, solo cuatro unidades por encima del colista absoluto, Rangers de Talca.

El destino quiso que ambos elencos deban enfrentarse en la próxima jornada, en lo que asoma como una verdadera final por la supervivencia. El vital encuentro se disputará el próximo lunes 12 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Si los locales ganan, quedarán a un solo punto de los albirrojos con tres fechas por disputarse.

Para hacer frente a este “duelo del terror”, la directiva sanfelipeña apeló a un viejo conocido. Esteban Carvajal asume nuevamente el interinato del primer equipo junto a Fernando Marinelli, repitiendo el rol de “bombero” que ya ejerció a principios de año tras la salida de Luis Landeros. El objetivo es uno solo: cambiar la dinámica de inmediato y salvar al club del desastre.