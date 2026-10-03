Cobreloa da un golpe de autoridad en la Primera B 2026, ya que durante esta jornada los Zorros lograron un triunfo importantísimo ante Deportes Temuco por la fecha 16 de la división de plata. Con un gol en el último minuto del compromiso, los norteños cosecharon tres puntos vitales, y aprovecharon la derrota de Santiago Wanderers para estirar su distancia con el escolta, y dan un paso gigantesco en su misión de ascensder de manera directa.

El capitán del barco, Mario Salas, es uno de los protagonistas del repunte de Cobreloa, ya que desde su arribo a la banca loína logró dos triunfos en sus dos primeros encuentros por la división de plata, uno de ellos ante los Caturros. El Comandante no solamente demostrpo su felicidad posterior a la victoria ante el Pije, sino que infló el pecho por el rendimiento de sus pupilos en el Estadio Germán Becker.

Salas saca pecho tras la victoria de Cobreloa

En reunión con diversos medios posterior al triunfo de los Zorros en el Germán Becker, Mario Salas fue crítico con su análisis del cotejo, pero a pesar de apuntar algunas situaciones de juego en las que se vio superado su escuadra sacó pecho por la victoria, y aprovechó de llenar de elogios a sus pupilos.

“El primer tiempo de Cobreloa fue muy bueno, sobre todo los primeros 30 a 35 minutos. En los últimos 10 a 15 minutos Temuco se nos vino encima. Nos empezaron a generar algunos problemas y nosotros supimos equilibrarlo. Creo que hubo un equipo que no renunció a la idoneidad. Eso nos deja conformes y tranquilos”, indicó Salas.

Además, el entrenador nacional fue consultado por las dos victorias que ha cosechado al mando de Cobreloa en el corto plazo, y halago a su plantel por sus actuaciones, al señalar que “El equipo y los jugadores quieren lograr algo importante para la institución”.

¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

Cobreloa jugará semana a semana múltiples finales en su objetivo de conseguir el tan ansiado ascenso directo a la división de honor del fútbol chileno. El próximo reto de los Zorros será de visita, ya que en la fecha 27 tendrá que enfrentar como forastero a Deportes Copiapó. El choque entre el León de Atacama y los Zorros se jugará el domingo 11 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.