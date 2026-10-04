Deportes Antofagasta vuelve a las victorias en la Primera B 2026, y en su hogar superó por 2-0 a Rangers de Talca, quien no logró aprovechar el tropiezo de Santa Cruz en su lucha por la permanencia. Con goles de José Bandez y Josepablo Monreal, los Pumas superaron a los Rojinegros en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, y se meten en la pelea por la parte alta de la división.

Con este resultado, Deportes Antofagasta escala hasta la quinta ubicación del certamen con 41 unidades, y queda a tres del podio que comparten San Luis y Santiago Wanderers, quienes son escoltas de Cobreloa. Por su parte, Rangers se mantiene como colista de la división con 18 puntos, a cuatro puntos de distancia de Santa Cruz y San Felipe quienes son sus rivales directos en la pelea por el descenso.

Los goles de Antofagasta vs Rangers

La primera etapa no contó con diferencias en el marcador, pero reflejó las intenciones tanto de la escuadra dirigida por Luis Marcoleta como el equipo comandado por Ivo Basay. Los Pumas optaban por atacar con una posesión de balón constante, mientras que los Rojinegros buscaron el gol con contaataques directos por las bandas, a tal punto de contar con un remate en el área de Junior Arias que desperdició con un tiro elevado.

El segundo tiempo tomó una tónica distinta desde la hora de juego, cuando ingresó desde el banquillo José “Chino” Bandez quien cambió el partido de manera inmediata. En el minuto 68′, el atacante apareció por el sector derecho del área visitante y conectó con su izquierda un rebote que terminó en un remate inatajable para Fabián Cerda para la ruptura de la paridad.

Con el marcador a su favor y la posesión constante del balón, Deportes Antofagasta no sacó el pie del acelerador y logró cerrar el partido a los 80′ minutos con gol de Josepablo Monreal. Tras un ataque fallido de Rangers, los Pumas contraatacaron por la derecha con Bandez, quien asistió con un pase preciso al goleador que con un toque sutil marcó el 2-0 definitivo en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

¿Cuándo vuelven a jugar Antofagasta y Rangers?

Deportes Antofagasta tendrá menos descanso que sus rivales en la división de plata, ya que deberá disputar la ida de los cuartos de final la Copa Chile 2026 el próximo miércoles 7 de octubre, cuando enfrente de local a Universidad de Chile. El duelo entre Pumas y el Romántico Viajero dará inicio a las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Por su parte, Rangers tendrá que disputar una “final por la permanencia” en la fecha 27 de la Primera B 2026, cuando reciba a Unión San Felipe en un duelo vital por la parte baja. El choque entre los Rojinegros y el Uní Uní se jugará el próximo lunes 12 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar (Ex Fiscal de Talca).