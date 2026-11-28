Datos Clave Resultado: Deportes Antofagasta venció 2-0 a Deportes Copiapó el viernes 27 de noviembre y ganó la llave de cuartos de la Liguilla de Ascenso por 3-1 en el global. Los goles: Matías Gallegos abrió la cuenta de cabeza a los 6 minutos y Juan Pablo Monreal, que venía de la banca, marcó de penal a los 73. Lo que viene: Los Pumas esperan en semifinales al ganador de Magallanes y San Marcos de Arica, que se juega este sábado.

Deportes Antofagasta está en las semifinales de la Liguilla de Ascenso. El cuadro nortino venció 2-0 a Deportes Copiapó en la noche del viernes 27 de noviembre, en el Estadio Calvo y Bascuñán, cerró la llave con un 3-1 global y sigue en carrera por el segundo cupo a Primera, el que acompañará a Cobreloa.

Ficha del partido Antofagasta 2-0 Copiapó Matías Gallegos 6′, J. Monreal 73′ | Sin goles Liga de Ascenso · Estadio Regional Calvo y Bascuñán · viernes 27 de noviembre Antofagasta Copiapó 59% Posesión 41% 16 Remates 14 7 Remates al arco 6 4 Tiros de esquina 4 6 Atajadas 4 10 Faltas 14 4 Fueras de juego 2 2 Tarjetas amarillas 4 0 Tarjetas rojas 1 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Un gol a los seis minutos y un penal desde la banca

La serie, que llegaba abierta tras el 1-1 de la ida en Copiapó, se inclinó muy temprano. A los 6 minutos, Matías Gallegos aprovechó una pelota dentro del área para marcar de cabeza el 1-0. Copiapó intentó reaccionar en el complemento, pero se encontró con las intervenciones del arquero local, según la crónica de Radio Maray.

El 2-0 llegó a los 73 minutos. El árbitro cobró penal por una falta de Nicolás Temperini sobre Juan Pablo Monreal, y el mismo Monreal lo convirtió. El delantero había entrado desde la banca: jugó 23 minutos, según el registro de Sportmonks. En el cierre, Copiapó se quedó con diez por la expulsión de Fabián Torres, tras una acción sobre Diego Rojas.

Los mejor evaluados Jugador Equipo Min G A Nota Matías Gallegos Antofagasta 67 1 0 6.9 J. Monreal Antofagasta 23 1 0 6.8 L. Palacios Copiapó 25 0 0 6.5 Bastián Tapia Antofagasta 90 0 0 6.5 Cristián Díaz Antofagasta 70 0 0 6.5 Datos al 28 de noviembre de 2026; nota de rendimiento de Sportmonks.

Lo que se esperaba y lo que pasó

Antofagasta llegaba como favorito por la tabla. Terminó tercero en la fase regular, con 51 puntos y una diferencia de gol de +26, mientras Copiapó fue octavo con 42 puntos. En la ida, como contamos en la previa de la revancha, el equipo de Luis Marcoleta había tenido el 61% de la pelota y 20 remates, pero solo pudo empatar con un gol de José Bandez a los 76 minutos.

En la vuelta repitió el dominio de la pelota, con el 59% de posesión, aunque el partido fue más parejo de lo que dice el marcador: Antofagasta remató 16 veces y Copiapó 14, con siete y seis tiros al arco, respectivamente.

Nuestra lectura: esta vez el gol llegó temprano

A nuestro juicio, la diferencia entre la ida y la vuelta estuvo en el reloj más que en el juego. En Copiapó, Antofagasta tuvo la pelota y los remates, pero se fue abajo y empató recién en el último cuarto de hora. En casa marcó a los seis minutos y obligó a Copiapó a abrirse, lo que explica que el rival rematara casi tanto como el local sin poder descontar. Para Copiapó, que había cerrado la fase regular con tres empates seguidos por 1-1, la eliminación significa otro año en la Primera B.

Las semifinales de la Liguilla de Ascenso

Con este resultado quedó definido el cuadro de semifinales. San Luis de Quillota, segundo en la fase regular y finalista del título ante Cobreloa, enfrentará a Deportes Recoleta, que eliminó a Santiago Wanderers. Antofagasta, en tanto, espera al ganador de Magallanes y San Marcos de Arica, que juegan la vuelta este sábado a las 18:00 horas en San Bernardo con ventaja de 2-0 para los ariqueños.