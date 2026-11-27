Magallanes y San Marcos de Arica juegan este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo. Al cierre de esta nota no había una confirmación pública de la señal de este partido: el resto de la liguilla, como Antofagasta vs Copiapó, se emite por TNT Sports Premium en televisión y por Max en streaming. La Academia está obligada a remontar el 2-0 de la ida en Arica.
Horario y transmisión de Magallanes vs San Marcos de Arica
Magallanes (5.º) y San Marcos de Arica (6.º) están separados por 3 puntos.
Magallanes: Facundo Peraza Fontana (9 goles); San Marcos de Arica: Camilo Melivilú (12 goles).
San Marcos de Arica ganó 2-0 como local el 22 nov. 2026.
Dónde ver EN VIVO
El canal aún no está confirmado. Este recuadro se actualizará en cuanto se anuncie la transmisión.
Formaciones probablesProbable
DT Miguel Ponce Torres
- Alonso WaltersSuspendido
- Milton AlegreSuspendido
- H. SalinasSuspendido
DT Iván Andrés Endre Saavedra
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaPrimera B 2026
Goleadores
- Facundo Peraza Fontana9goles
- Matías Fredes6goles
- Cristóbal Jorquera5goles
- Camilo Melivilú12goles
- Nahuel Donadell Alvarez6goles
- Gonzalo Reyes4goles
Últimos resultados
- San Marcos de Arica22 nov. · Primera B · visitaP 0-2
- Deportes Antofagasta15 nov. · Primera B · localP 2-3
- Deportes Iquique23 oct. · Primera B · visitaP 1-4
- San Luis de Quillota17 oct. · Primera B · localP 0-1
- Deportes Recoleta10 oct. · Primera B · visitaG 2-1
- Magallanes22 nov. · Primera B · localG 2-0
- San Luis de Quillota15 nov. · Primera B · localP 0-1
- Deportes Temuco25 oct. · Primera B · visitaG 2-1
- Deportes Puerto Montt18 oct. · Primera B · localE 0-0
- Deportes Antofagasta11 oct. · Primera B · visitaP 0-3
Historial28 partidos oficiales
- 22 nov. 2026San Marcos de Arica2-0Magallanes
- 26 jul. 2026San Marcos de Arica2-0Magallanes
- 2 mar. 2026Magallanes1-1San Marcos de Arica
- 28 jul. 2025San Marcos de Arica2-2Magallanes
- 7 mar. 2025Magallanes0-1San Marcos de Arica
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Cobreloa
|30
|+25
|57
|GPGGG
|2
|San Luis de Quillota
|30
|+15
|57
|GGGEG
|3
|Deportes Antofagasta
|30
|+26
|51
|GGEGG
|4
|Santiago Wanderers
|30
|+16
|51
|PPGGE
|5
|Magallanes
|30
|0
|46
|GGPPP
|6
|San Marcos de Arica
|30
|+6
|43
|GPEGP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 18:23
- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.
- Hora: 18:00 horas.
- Estadio: Municipal Luis Navarro Avilés, San Bernardo.
- TV: por confirmar. Los demás partidos de la Liguilla de Ascenso van por TNT Sports Premium.
- Streaming: por confirmar. La liguilla también se ha emitido por Max.
BioBioChile confirmó este viernes que Magallanes ejercerá la localía ante San Marcos el sábado y que la otra llave de la jornada, Antofagasta vs Copiapó, se ve por TNT Sports Premium y Max. Para el duelo de San Bernardo, la señal todavía no estaba publicada.
Cómo quedó la ida en Arica
El domingo 22 de noviembre, en el Estadio Carlos Dittborn, San Marcos ganó 2-0. Camilo Melivilú abrió la cuenta en el primer cuarto de hora y un autogol de Jeremías James selló el marcador a los 90 minutos, como contamos en el repaso de las idas de la liguilla.
Fue un partido caliente, con tres expulsados: San Marcos terminó con dos jugadores menos y Magallanes perdió a Milton Alegre en el descuento. Esas tarjetas pueden pesar en la formación de ambos para la vuelta.
El ganador de la serie seguirá en carrera por el segundo cupo a Primera, el que acompañará a Cobreloa, campeón de la Primera B. En semifinales ya espera San Luis de Quillota, que entró directo tras perder la final del título.
¿Cómo llegan Magallanes y San Marcos?
Magallanes terminó quinto en la fase regular con 46 puntos y por eso cierra la llave como local; San Marcos fue sexto con 43. Pero la forma juega en contra de la Academia: según Sportmonks, encadena cuatro derrotas seguidas, la última el 0-2 de Arica, y su único triunfo en los últimos cinco partidos fue un 2-1 en su visita a Recoleta.
El historial reciente también favorece a los ariqueños. Desde 2011, en la base de datos de Sportmonks, ambos se enfrentaron 28 veces: San Marcos ganó 12, Magallanes 5 y hubo 11 empates.
Magallanes tiene que descontar en San Bernardo los dos goles de la ida; San Marcos llega con la ventaja y con la defensa menos goleada de los dos, 29 tantos recibidos en la fase regular contra 47 de su rival. El sábado, desde las 18:00 horas, se sabrá quién completa el cuadro de semifinales.