Magallanes y San Marcos de Arica juegan este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo. Al cierre de esta nota no había una confirmación pública de la señal de este partido: el resto de la liguilla, como Antofagasta vs Copiapó, se emite por TNT Sports Premium en televisión y por Max en streaming. La Academia está obligada a remontar el 2-0 de la ida en Arica.

Ficha del partido Fecha: Sábado 28 de noviembre Hora: 18:00 (Chile) Estadio: Estadio Municipal Competencia: Liga de Ascenso Datos al 27 de noviembre de 2026.

Horario y transmisión de Magallanes vs San Marcos de Arica

Primera B 2026 · Liguilla de ascenso, primera ronda Magallanes 5.º · 46 pts Sábado 28 de noviembre Sáb 28/11 18:00 hora de Chile San Marcos de Arica 6.º · 43 pts Estadio Estadio Municipal Ciudad San Bernardo · 19.000 pl. Árbitro Por confirmar Clima 29 °C · nubosidad parcial Cómo ver en vivo → Duelo directo Magallanes (5.º) y San Marcos de Arica (6.º) están separados por 3 puntos. Sus goleadores Magallanes: Facundo Peraza Fontana (9 goles); San Marcos de Arica: Camilo Melivilú (12 goles). Último duelo San Marcos de Arica ganó 2-0 como local el 22 nov. 2026. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO El canal aún no está confirmado. Este recuadro se actualizará en cuanto se anuncie la transmisión. Formaciones probables Probable Magallanes San Marcos de Arica Magallanes 4-2-1-3 DT Miguel Ponce Torres 17 Zozaya 24 Yáñez 6 James 22 Meneses 4 Poblete 16 Osorio ToledoDuda 5 Liuzzi 11 Fredes6 goles 9 Peraza9 goles 9 goles 19 R. Farfán Bajas Alonso Walters Suspendido

Milton Alegre Suspendido

H. Salinas Suspendido San Marcos de Arica 4-3-3 DT Iván Andrés Endre Saavedra 13 Tapia 14 Guerra 34 Barboza 5 Rivera 3 Y. Águila 8 Barrios 26 Rencoret 19 Maidana 22 Donadell6 goles 6 goles 9 Melivilú12 goles 12 goles 16 Reyes4 goles 4 goles Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Primera B 2026 Magallanes Balance en 31 partidos 13G · 7E · 11P 47 Goles marcados 1,52 por partido 49 Goles recibidos 1,58 por partido 6 Vallas invictas 19 % de los partidos 53,0 % Posesión media 13,9 Remates por partido 5,3 al arco 6,0 Córners por partido Local 7G · 3E · 5P Visita 6G · 4E · 6P San Marcos de Arica Balance en 31 partidos 12G · 10E · 9P 37 Goles marcados 1,19 por partido 29 Goles recibidos 0,94 por partido 10 Vallas invictas 32 % de los partidos 53,8 % Posesión media 12,3 Remates por partido 4,6 al arco 4,7 Córners por partido Local 7G · 5E · 4P Visita 5G · 5E · 5P Goleadores Magallanes Facundo Peraza Fontana 9 goles

Matías Fredes 6 goles

Cristóbal Jorquera 5 goles San Marcos de Arica Camilo Melivilú 12 goles

Nahuel Donadell Alvarez 6 goles

Gonzalo Reyes 4 goles Últimos resultados Magallanes San Marcos de Arica 22 nov. · Primera B · visita P 0-2

Deportes Antofagasta 15 nov. · Primera B · local P 2-3

Deportes Iquique 23 oct. · Primera B · visita P 1-4

San Luis de Quillota 17 oct. · Primera B · local P 0-1

Deportes Recoleta 10 oct. · Primera B · visita G 2-1 San Marcos de Arica Magallanes 22 nov. · Primera B · local G 2-0

San Luis de Quillota 15 nov. · Primera B · local P 0-1

Deportes Temuco 25 oct. · Primera B · visita G 2-1

Deportes Puerto Montt 18 oct. · Primera B · local E 0-0

Deportes Antofagasta 11 oct. · Primera B · visita P 0-3 Historial 28 partidos oficiales 5 victorias 11 empates victorias 12 San Marcos de Arica 2-0 Magallanes

San Marcos de Arica 2-0 Magallanes

Magallanes 1-1 San Marcos de Arica

San Marcos de Arica 2-2 Magallanes

Magallanes 0-1 San Marcos de Arica Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Cobreloa Cobreloa 30 +25 57 GPGGG 2 San Luis de Quillota San Luis de Quillota 30 +15 57 GGGEG 3 Deportes Antofagasta Deportes Antofagasta 30 +26 51 GGEGG 4 Santiago Wanderers Santiago Wanderers 30 +16 51 PPGGE 5 Magallanes Magallanes 30 0 46 GGPPP 6 San Marcos de Arica San Marcos de Arica 30 +6 43 GPEGP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 18:23

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Municipal Luis Navarro Avilés, San Bernardo.

Municipal Luis Navarro Avilés, San Bernardo. TV: por confirmar. Los demás partidos de la Liguilla de Ascenso van por TNT Sports Premium.

por confirmar. Los demás partidos de la Liguilla de Ascenso van por TNT Sports Premium. Streaming: por confirmar. La liguilla también se ha emitido por Max.

BioBioChile confirmó este viernes que Magallanes ejercerá la localía ante San Marcos el sábado y que la otra llave de la jornada, Antofagasta vs Copiapó, se ve por TNT Sports Premium y Max. Para el duelo de San Bernardo, la señal todavía no estaba publicada.

Cómo quedó la ida en Arica

El domingo 22 de noviembre, en el Estadio Carlos Dittborn, San Marcos ganó 2-0. Camilo Melivilú abrió la cuenta en el primer cuarto de hora y un autogol de Jeremías James selló el marcador a los 90 minutos, como contamos en el repaso de las idas de la liguilla.

Fue un partido caliente, con tres expulsados: San Marcos terminó con dos jugadores menos y Magallanes perdió a Milton Alegre en el descuento. Esas tarjetas pueden pesar en la formación de ambos para la vuelta.

El ganador de la serie seguirá en carrera por el segundo cupo a Primera, el que acompañará a Cobreloa, campeón de la Primera B. En semifinales ya espera San Luis de Quillota, que entró directo tras perder la final del título.

¿Cómo llegan Magallanes y San Marcos?

Magallanes terminó quinto en la fase regular con 46 puntos y por eso cierra la llave como local; San Marcos fue sexto con 43. Pero la forma juega en contra de la Academia: según Sportmonks, encadena cuatro derrotas seguidas, la última el 0-2 de Arica, y su único triunfo en los últimos cinco partidos fue un 2-1 en su visita a Recoleta.

Cómo llegan Magallanes P P P P G Fecha Rival L/V Res. 22/11 San Marcos

Liga de Ascenso V 0-2 15/11 Antofagasta

Liga de Ascenso L 2-3 23/10 Deportes Iquique

Liga de Ascenso V 1-4 17/10 San Luis

Liga de Ascenso L 0-1 10/10 Recoleta

Liga de Ascenso V 2-1 San Marcos G P G E P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Magallanes

Liga de Ascenso L 2-0 15/11 San Luis

Liga de Ascenso L 0-1 25/10 Deportes Temuco

Liga de Ascenso V 2-1 18/10 Puerto Montt

Liga de Ascenso L 0-0 11/10 Antofagasta

Liga de Ascenso V 0-3 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

El historial reciente también favorece a los ariqueños. Desde 2011, en la base de datos de Sportmonks, ambos se enfrentaron 28 veces: San Marcos ganó 12, Magallanes 5 y hubo 11 empates.

Magallanes tiene que descontar en San Bernardo los dos goles de la ida; San Marcos llega con la ventaja y con la defensa menos goleada de los dos, 29 tantos recibidos en la fase regular contra 47 de su rival. El sábado, desde las 18:00 horas, se sabrá quién completa el cuadro de semifinales.