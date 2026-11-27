Datos Clave Partido: Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó juegan este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas la revancha de cuartos de final de la Liguilla. Ida: Empataron 1-1 en Copiapó, con un gol del venezolano José Bandez para los pumas a los 76 minutos. Lo que viene: El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de Recoleta y Santiago Wanderers, cruce suspendido el jueves por invasión de hinchas.

Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó se juegan este viernes 27 de noviembre, a las 20:00 horas, el paso a las semifinales de la Liguilla del Ascenso. La revancha de cuartos de final se disputa en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, con la serie abierta tras el 1-1 del sábado pasado en Atacama.

Ficha del partido Fecha: Viernes 27 de noviembre Hora: 20:00 (Chile) Estadio: Estadio Regional Calvo y Bascuñán Competencia: Liga de Ascenso Datos al 27 de noviembre de 2026.

El partido será arbitrado por Cristián Droguett, con Juan Lara a cargo del VAR, según informó Cooperativa. El horario y la señal de televisión están en nuestra nota ¿Quién transmite Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó?.

Antofagasta dominó la ida, pero no pudo ganarla

En el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó se puso en ventaja a los 16 minutos y Antofagasta igualó recién a los 76, con un gol del venezolano José Bandez. Los números de Sportmonks muestran un partido cargado hacia el lado de la visita: el cuadro de Luis Marcoleta tuvo el 61% de la pelota y remató 20 veces, seis más que su rival, aunque solo siete tiros fueron al arco.

Copiapó, en cambio, aguantó con menos posesión y respondió con seis remates al arco. El problema del equipo de Atacama es que viene de encadenar tres empates seguidos, todos por 1-1: ante Santiago Wanderers y Deportes Santa Cruz en el cierre de la fase regular, y ante Antofagasta en la ida.

¿Cómo llegan Antofagasta y Copiapó?

La tabla de la fase regular marca la diferencia entre ambos. Antofagasta terminó tercero, con 51 puntos en 30 partidos y una diferencia de gol de +26 (54 a favor y 28 en contra). Copiapó cerró octavo, con 42 puntos y apenas un gol más a favor que en contra (44-43).

Cómo llegan Antofagasta E G P G E Fecha Rival L/V Res. 21/11 Copiapó

Liga de Ascenso V 1-1 15/11 Magallanes

Liga de Ascenso V 3-2 5/11 U de Chile

Copa Chile V 0-4 25/10 Curicó Unido

Liga de Ascenso L 4-0 18/10 Deportes Santa Cruz

Liga de Ascenso V 0-0 Copiapó E E E P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 Antofagasta

Liga de Ascenso L 1-1 15/11 Santiago Wanderers

Liga de Ascenso V 1-1 24/10 Deportes Santa Cruz

Liga de Ascenso L 1-1 19/10 Unión Española

Liga de Ascenso V 0-1 11/10 Cobreloa

Liga de Ascenso L 2-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

Antofagasta, además, le ganó los dos partidos de la temporada regular a su rival: 1-0 en abril y 4-0 en agosto. Copiapó todavía busca su primera victoria del año ante los pumas.

Un historial que pesa en el Calvo y Bascuñán

El registro reciente entre ambos clubes inclina la balanza hacia el norte. En la base de datos de Sportmonks, que llega hasta 2009, hay 20 partidos entre Antofagasta y Copiapó: 14 triunfos de los pumas, cuatro empates y solo dos victorias de Copiapó. No es el historial completo de todos los tiempos, pero sí el de las últimas temporadas.

Historial reciente Antofagasta 14 · Empates 4 · Copiapó 2 (20 partidos desde 2009) Fecha Partido Torneo 21/11/2026 Copiapó 1-1 Antofagasta Liga de Ascenso 30/08/2026 Copiapó 0-4 Antofagasta Liga de Ascenso 19/04/2026 Antofagasta 1-0 Copiapó Liga de Ascenso 15/09/2025 Copiapó 1-1 Antofagasta Liga de Ascenso 18/05/2025 Antofagasta 1-0 Copiapó Liga de Ascenso Datos al 27 de noviembre de 2026.

Lo que se juega Antofagasta ante Copiapó

Esta es nuestra lectura, a partir de los números. Antofagasta llega con todo a favor: mejor campaña, localía, un historial muy cargado a su lado y una ida en la que generó más que su rival. Pero esa misma ida mostró su punto débil, porque 20 remates terminaron en un solo gol. Copiapó, que no pierde desde hace tres partidos, sabe que un golpe de visita lo deja en semifinales.

El ganador de esta llave se medirá con el vencedor de Recoleta y Santiago Wanderers. Ese partido fue suspendido el jueves en Valparaíso por una invasión de hinchas, con Recoleta arriba 4-2 en el marcador y 7-3 en el global, y la ANFP todavía debe decidir si se da por terminado o si se juegan los minutos que faltan. La previa de ese cruce está en la previa de la revancha en el Elías Figueroa.

Tras este viernes, la Liguilla del Ascenso quedará con sus semifinales definidas, a la espera de la resolución sobre el partido de Valparaíso.