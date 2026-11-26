Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó juegan este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. El partido se podrá ver en Chile por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming. La llave está abierta: la ida terminó 1-1 en Copiapó.
Horario y transmisión de Antofagasta vs Copiapó
Deportes Antofagasta ganó 9 de sus 15 partidos como local en el torneo.
Deportes Antofagasta: Brayan Hurtado (14 goles); Deportes Copiapó: Manuel López (15 goles, 3.º del torneo).
Empataron 1-1 el 21 nov. 2026.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Nelson Rebodello
- Sebastián LeytonLesionado
DT Erwin Durán
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaPrimera B 2026
Goleadores
- Brayan Hurtado14goles
- J. Monreal11goles
- José Bandez7goles
- Manuel López15goles
- L. Palacios7goles
- Francisco Espoz5goles
Últimos resultados
- Deportes Copiapó21 nov. · Primera B · visitaE 1-1
- Magallanes15 nov. · Primera B · visitaG 3-2
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- Curicó Unido25 oct. · Primera B · localG 4-0
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- Cobreloa11 oct. · Primera B · localG 2-1
Historial20 partidos oficiales
- 21 nov. 2026Deportes Copiapó1-1Deportes Antofagasta
- 30 ago. 2026Deportes Copiapó0-4Deportes Antofagasta
- 19 abr. 2026Deportes Antofagasta1-0Deportes Copiapó
- 15 sep. 2025Deportes Copiapó1-1Deportes Antofagasta
- 18 may. 2025Deportes Antofagasta1-0Deportes Copiapó
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Cobreloa
|30
|+25
|57
|GPGGG
|2
|San Luis de Quillota
|30
|+15
|57
|GGGEG
|3
|Deportes Antofagasta
|30
|+26
|51
|GGEGG
|4
|Santiago Wanderers
|30
|+16
|51
|PPGGE
|5
|Magallanes
|30
|0
|46
|GGPPP
|6
|San Marcos de Arica
|30
|+6
|43
|GPEGP
|8
|Deportes Copiapó
|30
|+1
|42
|GGPEE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 26/11 20:15
- Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:00 horas.
- Estadio: Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: HBO Max.
La programación de la vuelta y la señal fueron confirmadas por BioBioChile, que detalló que todos los partidos de la Liguilla de Ascenso 2026 se emiten por TNT Sports y HBO Max.
Cómo quedó la ida en Copiapó
El sábado 21 de noviembre, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó se adelantó a los 16 minutos con un autogol de Simón Ramírez. Antofagasta, que tuvo el 61% de la pelota según Sportmonks, empató a los 76 con un remate de José Bandez, como contamos en el repaso de las idas.
El ganador de la serie seguirá en carrera por el segundo cupo a Primera, el que acompañará a Cobreloa, campeón de la Primera B. En semifinales ya espera San Luis de Quillota, que entró directo tras perder la final del título.
¿Cómo llegan Antofagasta y Copiapó?
Antofagasta, que dirige Luis Marcoleta, terminó tercero en la fase regular con 51 puntos y por eso cierra la llave como local. Copiapó fue octavo con 42 y llega con cuatro empates en sus últimos cinco partidos.
El historial reciente favorece a los dueños de casa: en los registros de Sportmonks desde 2009 hay 20 partidos entre ambos, con 14 triunfos de Antofagasta, dos de Copiapó y cuatro empates.
La Liguilla sigue el sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas con Magallanes ante San Marcos de Arica, la última llave de los cuartos de final.