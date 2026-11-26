Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó juegan este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. El partido se podrá ver en Chile por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming. La llave está abierta: la ida terminó 1-1 en Copiapó.

Ficha del partido Fecha: Viernes 27 de noviembre Hora: 20:00 (Chile) Estadio: Estadio Regional Calvo y Bascuñán Competencia: Liga de Ascenso Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Datos al 26 de noviembre de 2026.

Horario y transmisión de Antofagasta vs Copiapó

Primera B 2026 · Liguilla de ascenso, primera ronda Deportes Antofagasta 3.º · 51 pts Viernes 27 de noviembre Vie 27/11 20:00 hora de Chile Deportes Copiapó 8.º · 42 pts Estadio Estadio Regional Calvo y Bascuñán Ciudad Antofagasta · 21.178 pl. Árbitro Por confirmar Clima 19 °C Cómo ver en vivo: MAX → Fuerte en casa Deportes Antofagasta ganó 9 de sus 15 partidos como local en el torneo. Sus goleadores Deportes Antofagasta: Brayan Hurtado (14 goles); Deportes Copiapó: Manuel López (15 goles, 3.º del torneo). Último duelo Empataron 1-1 el 21 nov. 2026. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO MAX Streaming · Chile Formaciones probables Probable Deportes Antofagasta Deportes Copiapó Deportes Antofagasta 4-1-4-1 DT Nelson Rebodello 12 F. Hurtado 15 Ibacache 4 Tapia 22 Suárez 31 Ramírez 18 N. Sepúlveda 10 Rojas 26 Hinojosa 20 Cuadra 17 B. Hurtado14 goles 9 J. Monreal11 goles Bajas Sebastián Leyton Lesionado Deportes Copiapó 4-2-3-1 DT Erwin Durán 22 Temperini 20 Filla 5 Torres 29 S. Sánchez 15 Santander 17 Kimura 21 Fernández 7 Ross 6 Zamorano 11 Ortiz 27 López15 goles Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Primera B 2026 Deportes Antofagasta Balance en 31 partidos 14G · 10E · 7P 55 Goles marcados 1,77 por partido 29 Goles recibidos 0,94 por partido 13 Vallas invictas 42 % de los partidos 52,1 % Posesión media 14,7 Remates por partido 6,0 al arco 5,9 Córners por partido Local 9G · 4E · 2P Visita 5G · 6E · 5P Deportes Copiapó Balance en 31 partidos 11G · 10E · 10P 45 Goles marcados 1,45 por partido 44 Goles recibidos 1,42 por partido 6 Vallas invictas 19 % de los partidos 47,9 % Posesión media 12,2 Remates por partido 4,5 al arco 4,6 Córners por partido Local 8G · 5E · 3P Visita 3G · 5E · 7P Goleadores Deportes Antofagasta Brayan Hurtado 14 goles

J. Monreal 11 goles

José Bandez 7 goles Deportes Copiapó Manuel López 15 goles

L. Palacios 7 goles

Francisco Espoz 5 goles Últimos resultados Deportes Antofagasta Deportes Copiapó 21 nov. · Primera B · visita E 1-1

Magallanes 15 nov. · Primera B · visita G 3-2

Universidad de Chile 5 nov. · Copa Chile · visita P 0-4

Curicó Unido 25 oct. · Primera B · local G 4-0

Deportes Santa Cruz 18 oct. · Primera B · visita E 0-0 Deportes Copiapó Deportes Antofagasta 21 nov. · Primera B · local E 1-1

Santiago Wanderers 15 nov. · Primera B · visita E 1-1

Deportes Santa Cruz 24 oct. · Primera B · local E 1-1

Unión Española 19 oct. · Primera B · visita P 0-1

Cobreloa 11 oct. · Primera B · local G 2-1 Historial 20 partidos oficiales 14 victorias 4 empates victorias 2 Deportes Copiapó 1-1 Deportes Antofagasta

Deportes Copiapó 0-4 Deportes Antofagasta

Deportes Antofagasta 1-0 Deportes Copiapó

Deportes Copiapó 1-1 Deportes Antofagasta

Deportes Antofagasta 1-0 Deportes Copiapó Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Cobreloa Cobreloa 30 +25 57 GPGGG 2 San Luis de Quillota San Luis de Quillota 30 +15 57 GGGEG 3 Deportes Antofagasta Deportes Antofagasta 30 +26 51 GGEGG 4 Santiago Wanderers Santiago Wanderers 30 +16 51 PPGGE 5 Magallanes Magallanes 30 0 46 GGPPP 6 San Marcos de Arica San Marcos de Arica 30 +6 43 GPEGP 8 Deportes Copiapó Deportes Copiapó 30 +1 42 GGPEE Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 26/11 20:15

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

viernes 27 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta.

Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

La programación de la vuelta y la señal fueron confirmadas por BioBioChile, que detalló que todos los partidos de la Liguilla de Ascenso 2026 se emiten por TNT Sports y HBO Max.

Cómo quedó la ida en Copiapó

El sábado 21 de noviembre, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó se adelantó a los 16 minutos con un autogol de Simón Ramírez. Antofagasta, que tuvo el 61% de la pelota según Sportmonks, empató a los 76 con un remate de José Bandez, como contamos en el repaso de las idas.

El ganador de la serie seguirá en carrera por el segundo cupo a Primera, el que acompañará a Cobreloa, campeón de la Primera B. En semifinales ya espera San Luis de Quillota, que entró directo tras perder la final del título.

¿Cómo llegan Antofagasta y Copiapó?

Antofagasta, que dirige Luis Marcoleta, terminó tercero en la fase regular con 51 puntos y por eso cierra la llave como local. Copiapó fue octavo con 42 y llega con cuatro empates en sus últimos cinco partidos.

Cómo llegan Antofagasta E G P G E Fecha Rival L/V Res. 21/11 Copiapó

Liga de Ascenso V 1-1 15/11 Magallanes

Liga de Ascenso V 3-2 5/11 U de Chile

Copa Chile V 0-4 25/10 Curicó Unido

Liga de Ascenso L 4-0 18/10 Deportes Santa Cruz

Liga de Ascenso V 0-0 Copiapó E E E P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 Antofagasta

Liga de Ascenso L 1-1 15/11 Santiago Wanderers

Liga de Ascenso V 1-1 24/10 Deportes Santa Cruz

Liga de Ascenso L 1-1 19/10 Unión Española

Liga de Ascenso V 0-1 11/10 Cobreloa

Liga de Ascenso L 2-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 26 de noviembre de 2026.

El historial reciente favorece a los dueños de casa: en los registros de Sportmonks desde 2009 hay 20 partidos entre ambos, con 14 triunfos de Antofagasta, dos de Copiapó y cuatro empates.

Historial reciente Antofagasta 14 · Empates 4 · Copiapó 2 (20 partidos desde 2009) Fecha Partido Torneo 21/11/2026 Copiapó 1-1 Antofagasta Liga de Ascenso 30/08/2026 Copiapó 0-4 Antofagasta Liga de Ascenso 19/04/2026 Antofagasta 1-0 Copiapó Liga de Ascenso 15/09/2025 Copiapó 1-1 Antofagasta Liga de Ascenso 18/05/2025 Antofagasta 1-0 Copiapó Liga de Ascenso Datos al 26 de noviembre de 2026.

La Liguilla sigue el sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas con Magallanes ante San Marcos de Arica, la última llave de los cuartos de final.