Datos Clave El cruce: San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta, las dos defensas menos batidas de la Liga de Ascenso, abren su semifinal el miércoles 2 de diciembre en Arica. Los números: Antofagasta recibió 28 goles en 30 fechas y San Marcos, 29; además, Antofagasta tuvo el segundo ataque del torneo, con 54 tantos. El premio: Los ganadores de las semifinales jugarán la final por el segundo ascenso a la Primera División 2027.

La Liguilla de Ascenso entra en su recta decisiva con un cruce que se anuncia cerrado. San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta, que abren su semifinal el miércoles 2 de diciembre a las 21:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn, fueron las dos defensas menos batidas de la fase regular de la Liga de Ascenso, según los datos de Sportmonks.

Antofagasta recibió 28 goles en 30 fechas y San Marcos, 29. Ningún otro equipo de la categoría bajó de los 30 goles en contra. La otra semifinal, entre Deportes Recoleta y San Luis, se juega ese mismo miércoles a las 19:00 horas en La Pintana.

Antofagasta, el equilibrio de un candidato

El cuadro antofagastino no solo se defiende bien. Con 54 goles a favor, tuvo el segundo ataque del torneo, a uno de Cobreloa, el campeón que ya consiguió el primer ascenso, y terminó la fase regular con la mejor diferencia de gol de la categoría: más 26.

Además, reparte el gol como ningún otro semifinalista. Cuatro de sus jugadores aparecen entre los 20 máximos anotadores de la temporada en la Liga de Ascenso: Brayan Hurtado, con 14; José Pablo Monreal, con 12; Matías Gallegos, con ocho, y José Bandez, con siete. Monreal y Gallegos fueron, precisamente, los autores de los goles del 2-0 a Copiapó con que Antofagasta selló su paso a semifinales, como contamos en la nota de las llaves.

Goleadores Liga de Ascenso 2026 # Jugador Equipo Goles 1 Gustavo Gotti Cobreloa 21 2 Diego Arias Deportes Santa Cruz 17 3 Manuel López Copiapó 15 4 Brayan Hurtado Antofagasta 14 5 Sebastián Parada San Luis 13 6 Marcos Camarda Santiago Wanderers 13 7 Agustín Venezia Deportes Iquique 12 8 J. Monreal Antofagasta 12 9 Camilo Melivilú San Marcos 12 10 Diego Buonanotte Deportes Temuco 10 Datos al 29 de noviembre de 2026.

San Marcos, la muralla que llegó desde el sexto lugar

San Marcos fue sexto en la fase regular, con 43 puntos, y llegó a semifinales tras eliminar a Magallanes con un 3-1 en el global. Su fortaleza está atrás: solo Antofagasta recibió menos goles. Arriba, su referencia es Camilo Melivilú, con 12 tantos en el torneo.

El contraste está en el ataque. Los ariqueños convirtieron 35 goles en la fase regular, la cifra más baja entre los cuatro semifinalistas y 19 menos que su rival del miércoles.

Recoleta y San Luis, el otro duelo

En la otra llave, San Luis llega descansado tras terminar segundo, igualado en 57 puntos con Cobreloa, aunque perdió con los loínos la final por el título y el primer ascenso. Su goleador es Sebastián Parada, con 13. Recoleta, séptimo con 43 puntos, tiene el gol más repartido de su lado: Germán Estigarribia suma nueve, Pedro Sánchez ocho y Carlos González siete, aunque también fue el semifinalista más vulnerable atrás, con 44 goles en contra. En cuartos de final, eso sí, fue el más goleador: le ganó 3-1 a Santiago Wanderers en La Pintana y se impuso 4-2 en Valparaíso, en un partido que terminó suspendido.

Antofagasta: 54 goles a favor, 28 en contra, 51 puntos (3°).

54 goles a favor, 28 en contra, 51 puntos (3°). San Luis: 45 a favor, 30 en contra, 57 puntos (2°).

45 a favor, 30 en contra, 57 puntos (2°). Recoleta: 42 a favor, 44 en contra, 43 puntos (7°).

42 a favor, 44 en contra, 43 puntos (7°). San Marcos: 35 a favor, 29 en contra, 43 puntos (6°).

Qué significa para la semifinal en Arica

En nuestra lectura, el cruce del norte enfrenta dos formas de llegar al mismo lugar: el equilibrio de Antofagasta, fuerte en ambas áreas, contra la solidez de un San Marcos que convierte poco pero concede menos que casi todos. Con la vuelta el domingo 6 de diciembre a las 20:30 horas en el Calvo y Bascuñán, donde cierra Antofagasta por ser el mejor ubicado de la tabla, San Marcos necesitará aprovechar la ida en el Carlos Dittborn.

Tabla Liga de Ascenso 2026 # Equipo PJ G E P DG Pts 1 Cobreloa 30 16 9 5 +25 57 2 San Luis 30 16 9 5 +15 57 3 Antofagasta 30 14 9 7 +26 51 4 Santiago Wanderers 30 14 9 7 +16 51 5 Magallanes 30 13 7 10 0 46 6 San Marcos 30 11 10 9 +6 43 7 Recoleta 30 11 10 9 -2 43 8 Copiapó 30 11 9 10 +1 42 9 Unión Española 30 12 6 12 -2 42 10 Deportes Iquique 30 9 12 9 +9 39 11 Puerto Montt 30 11 5 14 -10 38 12 Deportes Temuco 30 9 9 12 +1 36 13 Curicó Unido 30 8 10 12 -17 34 14 Deportes Santa Cruz 30 4 13 13 -14 25 15 Unión San Felipe 30 5 8 17 -35 23 16 Rangers 30 5 7 18 -19 22 Datos al 29 de noviembre de 2026.

Las semifinales se definen por puntos y diferencia de gol, y si la igualdad persiste, por lanzamientos penales. El miércoles, en Arica y La Pintana, comienza a decidirse quién acompañará a Cobreloa en la Primera División 2027.