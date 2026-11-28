Datos Clave Partido: Magallanes recibe a San Marcos de Arica este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas en San Bernardo, vuelta de cuartos de la Liguilla de Ascenso. La ida: San Marcos ganó 2-0 en el Estadio Carlos Dittborn, con gol de Camilo Melivilu y un autogol de Jeremías James. El premio: El ganador enfrenta en semifinales a Deportes Antofagasta, en la pelea por el segundo cupo a la Liga de Primera.

Magallanes está obligado a remontar. La Academia recibe este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas a San Marcos de Arica en el Estadio Municipal de San Bernardo, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, con un 2-0 en contra desde Arica y con un premio claro en juego: un lugar en las semifinales ante Deportes Antofagasta.

Ficha del partido Fecha: Sábado 28 de noviembre Hora: 18:00 (Chile) Estadio: Estadio Municipal Competencia: Liga de Ascenso Datos al 28 de noviembre de 2026.

El 2-0 de Arica y las bajas por expulsión

La ida, jugada en el Estadio Carlos Dittborn, se la quedaron los Bravos del Morro con un tanto de Camilo Melivilu y un autogol de Jeremías James. El marcador obliga a Magallanes a ganar por al menos dos goles para seguir con vida en la serie.

Ese partido también dejó huella en las nóminas. San Marcos no podrá contar con el defensa Cristóbal Guerra, expulsado en Arica, mientras que Magallanes sufre dos bajas por la misma razón: el central Alonso Walters y el delantero Milton Alegre. Para un equipo que necesita goles, perder a un atacante pesa más de la cuenta.

El arbitraje estará a cargo de Piero Maza. El horario y la señal del partido están en nuestra guía de dónde ver Magallanes vs San Marcos.

¿Cómo llegan Magallanes y San Marcos?

Cómo llegan Magallanes P P P P G Fecha Rival L/V Res. 22/11 San Marcos

Liga de Ascenso V 0-2 15/11 Antofagasta

Liga de Ascenso L 2-3 23/10 Deportes Iquique

Liga de Ascenso V 1-4 17/10 San Luis

Liga de Ascenso L 0-1 10/10 Recoleta

Liga de Ascenso V 2-1 San Marcos G P G E P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Magallanes

Liga de Ascenso L 2-0 15/11 San Luis

Liga de Ascenso L 0-1 25/10 Deportes Temuco

Liga de Ascenso V 2-1 18/10 Puerto Montt

Liga de Ascenso L 0-0 11/10 Antofagasta

Liga de Ascenso V 0-3 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

Los números no acompañan al local. Según Sportmonks, Magallanes encadena cuatro derrotas seguidas: cayó 0-1 ante San Luis, 1-4 en Iquique y 2-3 ante Antofagasta antes del 0-2 en Arica. Su último triunfo fue un 2-1 en su visita a Recoleta.

San Marcos, en cambio, llega con dos triunfos en sus últimos tres partidos: un 2-1 en Temuco y el 2-0 de la ida. En la fase regular, el cuadro ariqueño terminó sexto con 43 puntos y apenas 29 goles recibidos en 30 partidos, 18 menos que Magallanes.

Un historial que favorece a los ariqueños

La serie histórica reciente tampoco ayuda a la Academia. En la base de Sportmonks, que registra estos cruces desde 2011, ambos equipos se han enfrentado 28 veces: San Marcos ganó 12, Magallanes cinco y hubo 11 empates. Ese registro no incluye todos los duelos de la historia entre ambos.

Historial reciente Magallanes 5 · Empates 11 · San Marcos 12 (28 partidos desde 2011) Fecha Partido Torneo 22/11/2026 San Marcos 2-0 Magallanes Liga de Ascenso 26/07/2026 San Marcos 2-0 Magallanes Liga de Ascenso 02/03/2026 Magallanes 1-1 San Marcos Liga de Ascenso 28/07/2025 San Marcos 2-2 Magallanes Liga de Ascenso 07/03/2025 Magallanes 0-1 San Marcos Liga de Ascenso Datos al 28 de noviembre de 2026.

Qué necesita Magallanes para dar vuelta la serie

En nuestra lectura, la clave está en el primer tiempo. Magallanes terminó la fase regular quinto, con 46 puntos y 47 goles a favor, lo que muestra que tiene gol cuando el partido se abre. El problema es que también recibió 47, y un gol de San Marcos lo obligaría a marcar tres. Con Alegre suspendido, el equipo de San Bernardo deberá encontrar la profundidad en otras piezas y evitar desordenarse temprano.

Para San Marcos, el libreto es el inverso: aprovechar la ventaja, cuidar el arco y castigar los espacios que deje un rival obligado a atacar. El elenco nortino ya mostró en Arica que sabe sostener un resultado sin recibir goles.

Lo que viene en la Liguilla de Ascenso

El ganador de la llave se medirá en semifinales con Deportes Antofagasta, que dejó en el camino a Deportes Copiapó con un 3-1 global, como contamos en la crónica de la clasificación de los Pumas. En el otro lado del cuadro espera San Luis de Quillota.