Datos Clave Las llaves: Deportes Recoleta vs San Luis y San Marcos de Arica vs Deportes Antofagasta. La ida: Miércoles 2 de diciembre, a las 19:00 y 21:30 horas; las revanchas son el domingo 6 a las 20:30. El premio: Los ganadores juegan la final por el segundo boleto a la Primera División 2027.

La Liguilla de Ascenso ya tiene a sus cuatro semifinalistas y dos de ellos llegaron desde abajo. San Marcos de Arica, sexto de la fase regular, y Deportes Recoleta, séptimo, dejaron en el camino a Magallanes y Santiago Wanderers, y ahora se medirán con Deportes Antofagasta y San Luis de Quillota por un lugar en la final que entrega el segundo cupo a Primera División.

Las fechas, horarios y estadios de las semifinales

Según la programación publicada por Cooperativa, las dos series se juegan en ida y vuelta, con las revanchas a la misma hora:

Deportes Recoleta vs San Luis (ida): miércoles 2 de diciembre, 19:00 horas, Estadio Municipal de La Pintana.

miércoles 2 de diciembre, 19:00 horas, Estadio Municipal de La Pintana. San Marcos de Arica vs Deportes Antofagasta (ida): miércoles 2 de diciembre, 21:30 horas, Estadio Carlos Dittborn.

miércoles 2 de diciembre, 21:30 horas, Estadio Carlos Dittborn. San Luis vs Deportes Recoleta (vuelta): domingo 6 de diciembre, 20:30 horas, Estadio Lucio Fariña Fernández.

domingo 6 de diciembre, 20:30 horas, Estadio Lucio Fariña Fernández. Deportes Antofagasta vs San Marcos de Arica (vuelta): domingo 6 de diciembre, 20:30 horas, Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Los equipos mejor ubicados en la tabla cierran como locales. Si una llave termina igualada en puntos y diferencia de goles, el finalista se define por lanzamientos penales.

Cómo se ganaron el lugar en semifinales

San Luis llegó directo a esta instancia: terminó segundo en la fase regular, igualado en 57 puntos con Cobreloa, y perdió la final por el título ante los loínos, que se quedaron con el primer ascenso.

Deportes Antofagasta, tercero, eliminó a Copiapó con un 3-1 en el global: empató 1-1 en la ida y ganó 2-0 en el Calvo y Bascuñán el viernes, con goles de Matías Gallegos a los 5 minutos y de Josepablo Monreal, de penal, a los 73. La serie la contamos en esta nota.

San Marcos sacó la ventaja en Arica, donde venció 2-0 a Magallanes, y el sábado aguantó en San Bernardo. Gonzalo Reyes abrió la cuenta a los 75 minutos y Ignacio Serpa igualó a los 85 para el 1-1 final, que dejó el global 3-1 para los ariqueños.

Recoleta fue el más goleador de los cuartos de final. Le ganó 3-1 a Wanderers en La Pintana y en Valparaíso se puso 4-0 arriba con goles de Nicolás Carvajal, Pedro Sánchez, Francisco Alarcón y Felipe Flores, antes de que Marcos Camarda y Javier Parraguez descontaran. Ese partido de vuelta terminó suspendido, con el marcador 4-2 a favor de Recoleta, que figura en las llaves de semifinales.

Lo que dice la tabla de la fase regular

Tabla Liga de Ascenso 2026 # Equipo PJ G E P DG Pts 1 Cobreloa 30 16 9 5 +25 57 2 San Luis 30 16 9 5 +15 57 3 Antofagasta 30 14 9 7 +26 51 4 Santiago Wanderers 30 14 9 7 +16 51 5 Magallanes 30 13 7 10 0 46 6 San Marcos 30 11 10 9 +6 43 7 Recoleta 30 11 10 9 -2 43 8 Copiapó 30 11 9 10 +1 42 Datos al 29 de noviembre de 2026.

Los números de la fase regular marcan diferencias claras en una de las series. San Luis sumó 57 puntos, 14 más que Recoleta, y tuvo una diferencia de gol de +15 contra el -2 del equipo de La Pintana, que recibió 44 goles en 30 partidos.

La otra llave es la más pareja en defensa. Antofagasta fue el equipo que menos goles recibió en la fase regular, con 28, y San Marcos el segundo, con 29. Los Pumas, eso sí, terminaron con ocho puntos más (51 contra 43) y marcaron 54 goles, 19 más que los ariqueños.

Nuestra lectura: dos series con estilos opuestos

A nuestro juicio, las semifinales enfrentan dos situaciones distintas. En la llave del norte se cruzan las dos defensas menos batidas del torneo, así que cada gol puede pesar más de lo normal en una serie que se define por puntos y diferencia de goles. En la otra, Recoleta llega encendido tras marcar siete goles en dos partidos, frente a un San Luis que viene de perder la final por el título ante Cobreloa.

La ida del miércoles 2 de diciembre abrirá la definición, y el domingo 6 se conocerán los dos equipos que pelearán por volver o llegar a Primera División en 2027.