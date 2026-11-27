Datos Clave El regreso: Unión Española oficializó a César Bravo como DT para 2027, con contrato por esa temporada, en reemplazo de Ronald Fuentes. El objetivo: El club fijó una meta explícita en su anuncio: volver a Primera División. El punto de partida: Los hispanos terminaron novenos de la Liga de Ascenso con 42 puntos y quedaron fuera de la Liguilla.

Unión Española ya tiene entrenador para intentar el regreso a la máxima categoría. El club hispano oficializó este viernes 27 de noviembre a César Bravo como director técnico del primer equipo para la temporada 2027, un día después de anunciar la salida de Ronald Fuentes. El mensaje del club no deja margen: la misión es volver a Primera División.

Bravo, de 53 años, no llega como un desconocido. En su comunicado, Unión Española lo presentó como “Conocedor de nuestra institución”, y el anuncio en redes sociales llevó un lema que resume la prioridad del club: “¡CON UN SOLO OBJETIVO: BIENVENIDO CÉSAR BRAVO!”.

Lo que dejó Bravo en su primera etapa en Santa Laura

El técnico conoce la casa por dentro. Antes de dirigir al primer equipo fue técnico y jefe técnico de la Cantera Hispana, y luego asumió el plantel profesional en 2021 y 2022, temporadas en que el club se clasificó a competencias internacionales, según el propio comunicado hispano. BioBioChile recordó que en ese ciclo llevó a Unión a la Copa Sudamericana 2021.

Esa etapa terminó de forma abrupta: según el mismo medio, fue despedido un día después de una dura derrota ante Colo Colo, el 9 de septiembre de 2022. Lo acompañarán ahora tres nombres con pasado en el club: Juan Paulo Toro como ayudante técnico, Rodrigo Melgarejo como preparador físico y Robert Prieto como preparador de arqueros.

De Cobreloa a Unión: 52% de rendimiento en Calama

Su último trabajo fue en Cobreloa, al que dirigió gran parte de la temporada 2026 con un 52% de rendimiento, según BioBioChile, hasta su salida en septiembre. El dato tiene una segunda lectura: los loínos cerraron la fase regular de la Liga de Ascenso en lo más alto de la tabla, con 57 puntos en 30 partidos, según los registros de Sportmonks.

Es decir, Bravo conoce de cerca lo que exige pelear arriba en la categoría, con una base que terminó el año como la mejor de la fase regular.

El punto de partida: noveno y fuera de la Liguilla

El desafío en Santa Laura es otro. Unión Española terminó noveno con 42 puntos: 12 triunfos, 6 empates y 12 derrotas, con diferencia de gol de -2. Quedó con los mismos puntos que Copiapó, que con mejor diferencia de gol (+1) terminó octavo y hoy disputa la Liguilla del Ascenso.

Tabla Liga de Ascenso # Equipo PJ G E P DG Pts 7 Recoleta 30 11 10 9 -2 43 8 Copiapó 30 11 9 10 +1 42 9 Unión Española 30 12 6 12 -2 42 10 Deportes Iquique 30 9 12 9 +9 39 11 Puerto Montt 30 11 5 14 -10 38 Datos al 27 de noviembre de 2026.

El cierre tampoco ayudó. En sus últimos cinco partidos, los hispanos sumaron dos triunfos y tres derrotas, aunque se despidieron con un 4-3 en su visita a Unión San Felipe el 15 de noviembre. Su goleador en el torneo fue Andrés Vilches, con 10 tantos.

Forma reciente Unión Española G P G P P Fecha Rival L/V Res. 15/11 Unión San Felipe

Liga de Ascenso V 4-3 24/10 Santiago Wanderers

Liga de Ascenso L 1-2 19/10 Copiapó

Liga de Ascenso L 1-0 12/10 Deportes Iquique

Liga de Ascenso V 0-1 4/10 San Luis

Liga de Ascenso V 0-2 Datos al 27 de noviembre de 2026.

Qué significa para Unión Española

En nuestra lectura, la dirigencia eligió continuidad por sobre un nombre externo: un técnico formado en el club y un cuerpo técnico completo con pasado hispano. El riesgo es evidente, porque el plantel terminó igualado en puntos con el último clasificado a la Liguilla y con un balance parejo de triunfos y derrotas, lejos de los 57 puntos con que terminaron arriba Cobreloa y San Luis.

Bravo tendrá toda la pretemporada para armar un equipo que pelee arriba desde el inicio. La primera señal llegará con los refuerzos y salidas del mercado de verano, antes del arranque de la Liga de Ascenso 2027.