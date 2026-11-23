Datos Clave El cambio: La sociedad anónima de Unión Española comunicó que el estadio pasará a llamarse Universidad SEK. La acusación: Jorge Segovia culpa a la Corporación, que según él registró la marca Santa Laura a su favor sin aviso. El cruce: Segovia apuntó a Cristián Vizcaya, presidente de la Corporación y de Trasandino, el club que acaba de ascender a la Primera B.

El conflicto por el estadio de Unión Española sumó un capítulo de alto voltaje este lunes 23 de noviembre. Jorge Segovia, dueño de la sociedad anónima hispana, salió a responder por el cambio de nombre del Santa Laura, que según la concesionaria pasará a llamarse estadio Universidad SEK, y responsabilizó a la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española.

“La Corporación es la única culpable del cambio de nombre del Estadio. Ellos registraron sin previo aviso la marca ‘Santa Laura’ a su favor, y por tanto no podemos usarlo. Si alguien quieren reclamar, háganlo a la Corporación”, escribió Segovia en su cuenta de X, según recogió La Tercera.

La Corporación promete pelear el nombre

Del otro lado, el presidente de la Corporación, Cristián Vizcaya, rechazó el cambio. “Tenemos varios antecedentes que estamos estudiando para, por supuesto, jamás permitir que nuestro estadio Santa Laura cambie de nombre y adopte esa denominación”, aseguró a ADN Deportes.

La pelea viene de antes. Según La Tercera, la Corporación había exigido la renuncia del directorio de la sociedad anónima y del gerente general, Sabino Aguad, tras una temporada en la que el equipo no logró volver a Primera. La respuesta de la concesionaria, firmada por su presidente Santiago Perdiguero, fue recordarle que la Corporación tiene una acción de un total de 1.000.000, el 0,001% del capital, y que esa participación no le da facultades para dirigir la sociedad.

El dardo que apunta a Los Andes

Segovia fue más allá y apuntó contra Vizcaya por su rol en otro club. Según ADN y La Tercera, el empresario escribió que Vizcaya es a la vez propietario y presidente de Trasandino de Los Andes, y calificó como “una incongruencia absoluta” que se declare hincha de Unión Española mientras preside otro equipo.

El momento no es menor. Trasandino se coronó el domingo campeón de la Segunda División tras ganarle 3-2 a Brujas de Salamanca, con goles de Matías Silva, Javier Quiñones y un autogol, y volverá a la Primera B en 2027 después de 35 años, según BioBioChile y ADN. El Cóndor no jugaba en la categoría desde 1991.

Segovia también se refirió a las reacciones de un grupo de hinchas. “Aquellos que piensen que con amenazas o actos de fuerza van a condicionar nuestras decisiones pueden perder toda esperanza. Cada acción indebida será denunciada y perseguida por la justicia”, advirtió. Y sobre lo deportivo, hizo una autocrítica: “Soy el primer decepcionado por ello. El fútbol nunca es predecible”.

Nuestra lectura: un conflicto que se trasladará a la cancha

Esta es nuestra lectura de los hechos publicados: con Unión Española confirmado en la Primera B 2027, como informó ADN, y Trasandino recién ascendido, el club de Segovia y el club que preside Vizcaya compartirán categoría la próxima temporada. La disputa por el nombre del estadio, que hasta ahora se libraba en comunicados y redes sociales, tendrá también un cruce deportivo en el calendario de la B.

En lo deportivo, los hispanos, que siguen en la Primera B, quedaron fuera de la liguilla en la última fecha, cuando el empate de Recoleta con Iquique les cerró la puerta, como detallamos en la guía de la liguilla.

Por ahora, la Corporación estudia sus acciones y la concesionaria mantiene la decisión de rebautizar el estadio.