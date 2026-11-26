Datos Clave La decisión: Unión Española informó este jueves que Ronald Fuentes no continuará como técnico tras el fin de su contrato. Su ciclo: 11 triunfos, seis empates y 10 derrotas en 27 partidos de la Liga de Ascenso 2026. Lo que viene: El club buscará DT para su segunda temporada seguida en la Primera B.

Unión Española resolvió la pregunta que dejó abierta su temporada. El club de Independencia oficializó este jueves que Ronald Fuentes no seguirá como director técnico en 2027, luego de que terminara su vínculo contractual, y deberá buscar un nuevo entrenador para su segundo año consecutivo en la Liga de Ascenso.

El comunicado fue breve y no dio pistas sobre el reemplazante. “Informaremos oportunamente las novedades relacionadas con la conformación del cuerpo técnico para la temporada 2027”, señaló el club, que agradeció a Fuentes y a su cuerpo técnico “por el trabajo desarrollado durante este período”.

El DT quería seguir

La salida contrasta con lo que el propio Fuentes había planteado tras el último partido. Después del triunfo 4-3 sobre Unión San Felipe en la fecha final, el técnico aseguró que le encantaría continuar y pidió tener más participación en la llegada de refuerzos, como contamos en el balance de la peor campaña de la historia hispana.

En esa misma conferencia se hizo cargo de lo futbolístico y apuntó a la conformación del plantel: a su juicio, con jugadores de otras características el equipo podía ser otro. La dirigencia, finalmente, optó por no renovarlo.

Los números que pesaron

Fuentes llegó tras la tercera fecha para reemplazar a Gonzalo Villagra, que dejó el cargo con un triunfo y dos derrotas. El objetivo era volver de inmediato a Primera tras el descenso de 2025.

Con él, el equipo sumó 11 triunfos, seis empates y 10 derrotas en 27 partidos: 39 de 81 puntos posibles, un 48% de rendimiento. Unión Española cerró noveno con 42 puntos, 15 menos que los líderes Cobreloa y San Luis, y quedó fuera de la liguilla por diferencia de goles ante Deportes Copiapó.

El cierre tampoco fue parejo. En sus últimos cinco partidos sumó dos triunfos y tres derrotas, con caídas ante San Luis, Deportes Iquique y Santiago Wanderers, según los registros de Sportmonks. Su goleador del torneo fue Andrés Vilches, con 10 tantos.

Qué significa para Unión Española

Nuestra lectura: con un rendimiento por debajo del 50% y una campaña que terminó con más goles en contra que a favor, la dirigencia eligió no darle continuidad a un proceso que, según el propio técnico, necesitaba otro plantel para funcionar. El nuevo DT llegará, además, con una exigencia mayor: Unión Española no puede repetir otro año en la mitad de la tabla de la B.

Por ahora, el club no ha dado nombres. Según Cooperativa, en las últimas horas comenzó a sonar el de César Bravo como posible sucesor. La definición del cuerpo técnico será el primer paso de un plantel que debe armarse casi desde cero para 2027.