Datos Clave El presente: Cobreloa es líder exclusivo de la Primera B con un punto de ventaja sobre su más cercano perseguidor, San Luis. Nueva final: Los loínos enfrentarán a Deportes Copiapó este domingo por la fecha 27 del Ascenso. El impulso: Mario Salas recuperó a dos piezas clave, las cuales se perfilan como titulares ante el León de Atacama.

Cobreloa marcha firme como el líder exclusivo de la Primera B 2026. A solo cuatro fechas para el término de la fase regular, el cuadro loíno está la cima de la tabla de posiciones con un margen mínimo: un solo punto de ventaja sobre su más cercano perseguidor, San Luis de Quillota.

En Calama son conscientes que la distancia es estrecha y que el sueño del título y el ansiado retorno directo a la Primera División no dejar ningún detalle al azar. En ese contexto, el equipo dirigido por Mario Salas afrontará un nuevo desafío crucial este domingo cuando visite a Deportes Copiapó. Una cruce trascendental para la cual el Comandante recibió grandes noticias.

Cobreloa recupera a dos piezas clave para visitar al León de Atacama

El pasado fin de semana, en la victoria por la cuenta mínima sobre Deportes Temuco, el conjunto naranja saltó a la cancha con dos bajas clave: el defensor Diego García y el atacante Cristián Insaurralde.

El zaguero quedó descartado tras ser expulsado en el compromiso del pasado 26 de septiembre frente a Santiago Wanderers, mientras que el delantero argentino vio la quinta tarjeta amarilla ante el elenco caturro, quedando marginado frente al Pije por acumulación de amonestaciones.

Ambos jugadores ya cumplieron con su castigo, quedando a completa disposición de Mario Salas. De hecho, tanto García como Insaurralde se perfilan como titulares para el crucial compromiso ante el León de Atacama.

De acuerdo a la información del periodista Pedro Marín, la más probable alineación loína para este domingo estaría conformada por Hugo Araya en el arco; David Tapia, Rodolfo González, Diego García y Matías Tapia en la línea defensiva; Cristian Muga, Jorge Paul Gatica y Facundo Velazco en la zona de volantes; dejando en el tridente ofensivo a Álvaro Delgado, Gustavo Gotti y el retornado Cristián Insaurralde.

El camino de Cobreloa en su lucha por el título de la Primera B

El camino que le resta al conjunto minero para sellar el ansiado regreso a la Primera División arrancará este domingo frente a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Luego, los naranjas retornarán a casa para recibir en el Estadio Zorros del Desierto a Deportes Recoleta el próximo 17 de octubre.

En la penúltima jornada del torneo de ascenso, el cuadro loíno emprenderá viaje hacia el Maule para medirse ante Rangers de Talca, mientras que bajará el telón de la fase regular en condición de local el 1 de noviembre enfrentando a Deportes Puerto Montt.

Cobreloa depende de sí mismo para gritar campeón, aunque sabe que no existe margen de error con San Luis a tan solo un punto de distancia y Santiago Wanderers al acecho cuatro unidades más atrás.