El próximo martes 18 de noviembre arrancará la Liguilla de Ascenso de la Primera B, donde siete equipos irán en busca del segundo cupo a la Primera División del fútbol chileno.

De esos siete clubes, hay uno que ya se encuentra esperando en semifinales. Se trata de Deportes Copiapó, elenco que culminó en el segundo lugar de la clasificación, lo que les permitió acceder directamente en la ronda de los cuatro mejores.

Sin embargo, en las últimas horas el León de Atacama recibió un duro golpe, puesto que uno de sus futbolistas recibió un severo castigo, el cual deberá cumplir en estos decisivos compromisos.

😮 Copiapó pierde a un jugador para la Liguilla de Ascenso

Se trata del volante Jairo Coronel, quien tras la derrota por 3-0 frente a la Universidad de Concepción en la última fecha de la Primera B, agredió a Ernesto Lorca, miembro del cuerpo médico del Campanil.

Producto de este hecho, Coronel fue sancionado con seis fechas de suspensión, por lo que se perderá toda la Liguilla del Ascenso y deberá cumplir el resto del castigo la próxima temporada.

Sin embargo, el mediocampista no fue el único sancionado, puesto que Agustín Ortíz recibió dos fechas de sanción, por lo que se perderá las semifinales. Mientras que Julio Fierro recibió un partido, quedando al margen del primer duelo de la Liguilla.

😨 El castigo para Copiapó podría empeorar

Los castigos a los futbolistas podrían no ser los únicos que reciba Copiapó. Esto porque resta conocer qué decisión tomará el Tribunal de Disciplina con el club debido a su responsabilidad como organizador en el compromiso ante la U de Conce.

Esto porque en medio de los incidentes que se produjeron tras el encuentro sobre el Campanil, un fanático ingresó al terreno para agredir a los jugadores visitantes, por lo que no se descarta que el León de Atacama reciba nuevas sanciones.

📅 ¿Cuándo comienza la Liguilla de Ascenso?

La Liguilla del Ascenso de la Primera B comenzará el próximo martes 18 de noviembre con el duelo entre Concepción y Antofagasta (18:00 horas). Ese mismo día, Rangers se medirá a San Marcos de Arica (20:30 horas), mientras que el miércoles 19 Santiago Wanderers se verá las caras con Cobreloa (20:30 horas).

Los partidos de vuelta, en tanto, se jugarán el domingo 23 de noviembre.

🔗 No te pierdas detalles de la Primera B y la Liguilla del Ascenso en Al Aire Libre.