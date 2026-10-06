Datos Clave Informe arbitral: Juan Lara consignó lanzamiento de piedras, monedas, un tubo de PVC y un fierro. Partido detenido: El segundo tiempo se retrasó tres minutos y el encuentro estuvo detenido entre los 48′ y 52′. Tribunal de Disciplina: Santiago Wanderers deberá comparecer por los incidentes registrados ante Deportes Recoleta.

Santiago Wanderers quedó al borde de a una posible sanción luego de los graves incidentes protagonizados por parte de su hinchada durante el encuentro frente a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura. El informe del árbitro Juan Lara consignó el lanzamiento de diversos elementos contundentes desde el sector donde estaba ubicada la barra visitante.

El comportamiento de los hinchas del Decano incluso tuvo consecuencias directas sobre el desarrollo del partido. El inicio del segundo tiempo debió retrasarse y posteriormente el juego tuvo que ser interrumpido durante varios minutos debido al lanzamiento reiterado de objetos hacia el terreno de juego.

¿Qué dice el informe arbitral contra Wanderers?

Juan Lara detalló que “se retrasa 3 minutos el inicio del segundo tiempo producto del lanzamiento de piedras y monedas por parte de la hinchada visitante ubicada en el sector norte, se debe hablar por alto parlantes para intentar controlar la situación”.

El árbitro también dejó constancia de que los anuncios realizados por los altoparlantes no fueron suficientes para controlar la situación, por lo que el partido debió ser detenido apenas iniciado el complemento. “Se detiene el encuentro desde el minuto 48 hasta el 52 ya que, desde la localidad donde se encontraba ubicada la barra visitante, se lanzan reiterados proyectiles (numerosas piedras y monedas, un tubo de pvc y un fierro). Se insiste con los anuncios para controlar la situación”, señaló el juez en su informe.

¿Qué sanción arriesga Santiago Wanderers?

Con los antecedentes consignados por el árbitro, Santiago Wanderers deberá comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, que tendrá que analizar los hechos registrados durante el encuentro y determinar si corresponde aplicar una sanción.

En casos anteriores el se han aplicado castigos relacionados con el comportamiento de las hinchadas, incluyendo restricciones de asistencia para los hinchas tanto de visita como de local.

Por ahora, el club porteño deberá esperar la resolución del organismo disciplinario, mientras la dirigencia deberá presentar sus antecedentes respecto de los hechos ocurridos en el Estadio Santa Laura.