Datos Clave Mala racha: Santiago Wanderers suma tres derrotas consecutivas y cayó al tercer puesto de la Primera B. Respaldo al DT: Francisco Palladino continuará al mando del Decano pese a los últimos resultados y cuestionamientos. Recta final: Wanderers enfrentará a Curicó Unido, Rangers de Talca, Unión Española y Deportes Copiapó.

La pelea por el ascenso directo en la Primera B se apretó en la parte alta y Santiago Wanderers perdió terreno justo en la recta final del campeonato. El Decano suma tres derrotas consecutivas, cayó al tercer puesto y quedó a cuatro puntos de Cobreloa, líder con 48 unidades. Pese a este escenario, la dirigencia tomó una decisión respecto del futuro de Francisco Palladino.

El cuadro porteño había logrado instalarse como uno de los principales candidatos al ascenso directo e incluso ocupó el primer lugar de la tabla durante varias fechas. Sin embargo, la seguidilla de resultados negativos cambió el panorama: San Luis de Quillota alcanzó los 47 puntos y Wanderers quedó tercero con 44, obligado ahora a recuperar terreno para no ceder más posiciones.

Rumores de salida del DT de Santiago Wanderers

La última caída volvió a poner el trabajo de Palladino bajo la lupa. Los Caturros perdieron 2-1 ante Deportes Recoleta, un resultado que complicó todavía más sus aspiraciones de quedarse con el primer lugar y que lo obliga a mirar también la pelea por el segundo cupo de ascenso, mediante la liguilla.

A eso se sumó la decisión del entrenador de modificar el esquema utilizado frente a los Textileros. La apuesta táctica no tuvo el resultado esperado y alimentó las versiones sobre una eventual salida del técnico uruguayo justo cuando el equipo atraviesa su momento más complejo de la temporada.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes del directorio wanderino citadas por La Estrella de Valparaíso, no existe ninguna intención de remover a Palladino. El entrenador continuará al frente del equipo para afrontar las últimas fechas del campeonato.

Las razones que mantienen a Palladino en Wanderers

Según el citado medio, son dos los principales motivos que explican el respaldo a Francisco Palladino. El primero apunta a respetar la decisión de Reinaldo Sánchez, quien en vida confió en el entrenador uruguayo y respaldó su llegada al club.

El segundo tiene relación con los antecedentes del propio Palladino en Santiago Wanderers. La dirigencia también valora la experiencia y el desempeño que tuvo durante la postemporada en su primera etapa al mando del cuadro porteño.

Con el entrenador ratificado, el Decano deberá enfocarse ahora en una recta final que promete ser exigente. En la fecha 27 recibirá a Curicó Unido y posteriormente volverá a jugar como local frente a Rangers de Talca. Luego visitará a Unión Española en la jornada 29 y cerrará su participación ante Deportes Copiapó en el Estadio Elías Figueroa Brander.