Santiago Wanderers vuelve a tropezar en la Primera B 2026, ya que durante esta jornada fue derrotado por 2-1 ante Deportes Recoleta, en un duelo vital para los oriundos de Valparaíso en su misión de conseguir el tan ansiado título del ascenso. Los Caturros no solamente sufren por su caída en Independencia, sino que también por dejar que su rival en la parte alta, que es Cobreloa, de un paso más que ellos en camino a ganar la categoría.

Posterior a la derrota ante los Textileros en el Estadio Santa Laura, se disputó el choque entre Temuco y Cobreloa en el Estadio Germán Becker, donde los Zorros se quedaron con los tres puntos con un gol en la agonía. Con la victoria de los loínos y la caída de los caturros, la tabla quedó con Cobreloa como líder con 48 unidades, mientras que Santiago Wanderers posee 44.

La escuadra proveniente de Valparaíso solamente se mantuvo dos fechas como líder de la división de plata, pero una mala racha inimaginable llegó al puerto en el momento más complejo de la temporada.

La caída de Wanderers en la Primera B

En el arranque de la fecha 25, Santiago Wanderers se posicionaba como líder exclusivo con 44 unidades, y le sacaba dos puntos de diferencia a Cobreloa que era su escolta, pero esta realidad tuvo un giro inesperado. Los Caturros iniciaron una racha negativa en aquella fecha ante Deportes Temuco, tras ser goleados.

En la fecha 26, los Caturros disputaban una verdadera final ante Cobreloa en el Zorros del Desierto, y tras un complejo cotejo donde tuvieron dos expulsados fueron derrotados por la mínima. Esta caída le permitió a los Zorros volver a la cima con 45 unidades, mientras que Wanderers se quedaba pegado con 44 puntos.

Con un punto abajo del líder, Santiago Wanderers necesitaba volver al triunfo en la fecha 16 que se disputó durante esta jornada, pero Recoleta le propinó su tercera derrota consecutiva en el certamen, dejando muy complicado a los Caturros en la pelea por el ascenso, tras la victoria de los loínos que los deja con 48 puntos, a cuatro de distancia de los verdes que son escoltas.

Los próximos retos de Wanderers

La dura realidad llega en la parte más importante de la temporada, ya que solo quedan cuatro partidos por disputarse, es decir 12 puntos en juego, y Santiago Wanderers podría perder el segundo puesto en el cierre de la fecha si San Luis de Quillota suma en su duelo correspondiente.

Los próximos rivales que le resta por enfrentar a Santiago Wanderers en el cierre de la Primera B 2026 son: Curicó Unido, Unión Española, Rangers y Deportes Copiapó. Ninguno se trata de un rival directo en la parte alta, pero cada uno se juega un objetivo distinto, como salvarse del descenso o clasificar a zona de liguilla. Los Caturros necesitan volver al triunfo y esperar a que tanto Cobreloa como San Luis enreden puntos en los compromisos restantes.